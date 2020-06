Na šikmou věž v Pise jen s ‚pípákem’. Itálie otevírá památky v novém režimu

ŘÍM/PRAHA Římské Koloseum, šikmá věž v Pise, slavná galerie Uffizi ve Florencii, vatikánská muzea či vykopávky v Pompejích. Ikonické italské památky se v těchto dnech otevírají návštěvníkům, některé však s novými omezeními.

Když padne Kolossus, padne i Řím. A až padne Řím, zanikne svět. Temné proroctví připisované jednomu středověkému benediktinskému mnichovi se zatím nenaplňuje, naopak: římské Koloseum („Kolossus“) nejen že stále stojí, ale v neděli po vynucené koronavirové přestávce znovu otevřelo své brány návštěvníkům. Pro Italy to přináší velký kus symboliky, že věci se postupně vracejí k normálu.

Před vstupem do památek musí být všem návštěvníkům změřená teplota.

Úplný normál to ale ještě pár týdnů nebude. V případě Kolosea je nyní například nutné obstarat si vstupenky výhradně online – to proto, aby se předešlo legendárním návalům u pokladen –, návštěvníci budou muset mít obličejové masky a při vstupu ochranka každému změří teplotu.

Ještě rychlejší než v Římě byli v Pompejích, jednom z nejslavnějších archeologických areálů na světě, kde jsou k vidění impozantní ruiny antického města zničeného výbuchem Vesuvu. Tam otevřeli již minulý týden, rozlehlý okrsek ovšem může každý den zhlédnout nejvýše 1600 lidí. To je jen zlomek běžné „předkoronavirové“ návštěvnosti.

Neobvyklou metodu, jak zabránit nežádoucímu shlukování, zvolily úřady v Pise. Nejen že na světově proslulou zvonici (šikmou věž) může najednou pouze patnáct lidí, ale každý musí mít na krku kontrolní „krabičku“. Ta začne pípat a vibrovat ve chvíli, kdy se k jinému podobnému zařízení (tedy k dalšímu návštěvníkovi) přiblíží na méně než 180 centimetrů.

Zahraniční návštěvníci zatím chybí

Správci italských památek věří, že na prohlídku dorazí v první vlně alespoň dlouhou karanténou vyhladovělí domácí návštěvníci. Podmínky pro to budou: od středy tohoto týdne totiž italská vláda po dlouhé pauze povoluje cestování mezi regiony (správními oblastmi). To dosud v rámci přísných protivirových opatření nebylo možné.

Ne všichni ale toto výrazné uvolnění přijímají s radostí – guvernéři některých regionů nesouhlasí s tím, aby se volné cestování napříč zemí vztahovalo i na obyvatele Lombardie, která byla koronavirovou nákazou postižena nejvíce. Některá další opatření, například zákaz shromažďování, zůstávají dál v platnosti v celé zemi.

Italská vláda se snaží podpořit také příjezdy zahraničních návštěvníků. Pro vstup do země nebudou pro občany EU platit od 3. června žádná omezení. V praxi to ale ještě několik týdnů potrvá, protože mnoho států svým občanům cesty do Itálie, která byla koronavirovou krizí těžce postižena, nedoporučuje. To je případ i Česka, jehož vláda ocenila Itálii červenou barvou. Složité je zatím také letecké spojení do země.