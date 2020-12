Na Slovensko lze od pátku jet i s antigenním testem. V polovině ledna to má platit i pro ostatní sousedy

Praha Na Slovensko lze ode dneška cestovat jen s negativním antigenním testem. V polovině ledna chce Česko zavést tuto možnost se všemi sousedními zeměmi. Na twitteru to uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Od pondělí naopak ČR zpřísní pravidla pro návrat z Dánska, které se po aktualizaci takzvaného cestovatelského semaforu přesune na seznam červených zemí, v nichž platí vysoká míra rizika, informovalo ministerstvo zdravotnictví.



Petříček uvedl, že spolu s ministerstvem zdravotnictví prověří, zda by Česko nemohlo na vstřícný krok Slovenska zareagovat ještě pružněji. „(Nejen) v pohraničí máme stovky smíšených rodin, které musí trávit svátky buď odděleně, nebo si jako jeden z ‚dárků‘ nadělit covid-19 test,“ napsal ministr.

Slovensko je na cestovatelském semaforu v červené barvě, stejně jako většina evropských států. Cestující, kteří v těchto zemích strávili v posledních 14 dnech více než 12 hodin, musí před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář. Do pěti dnů od vstupu na české území se dotyčný musí podrobit PCR testu a výsledek musí do sedmi dnů od příjezdu předložit příslušné krajské hygienické stanici. Po návratu lze předložit také výsledek PCR testu z jakékoliv země EU, nesmí být ale starší 72 hodin. Tato povinnost se nevztahuje na osoby mladší pěti let.

„Před oznámením výsledku testu je nutné, aby se dotyční chovali obezřetně a omezovali kontakty se zranitelnými skupinami obyvatel, především pak se seniory. Měli by zároveň zvážit home office, pokud to povaha práce umožňuje,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Barbora Peterová.

Do oranžové kategorie se od pondělí přesune Španělsko. Doplní tak Francii, Řecko, Finsko, Irsko, Island, Norsko, Maltu, portugalské Azory a Madeiru. Po návratu z těchto zemí musí cizinci, kteří na území ČR pracují nebo studují, předložit výsledek PCR testu, a to ještě předtím, než se vrátí do práce nebo do školy.

V zelené kategorii zemí, které jsou považovány za bezpečné, žádná z těchto povinností neplatí. Momentálně v ní ale z celé Evropy je pouze Vatikán.

Pandemie koronaviru tento rok výrazně omezila cestování po celém světě. Na podzim česká vláda hranice na rozdíl od jarní vlny neuzavřela, pro Čechy ale představují komplikace hlavně nařízení ostatních států, většina zemí EU zařadila ČR na svůj karanténní seznam.

Podmínkou cestování jsou tak většinou negativní testy na koronavirus či karanténa po příjezdu. České ministerstvo zahraničí doporučuje cestovat do zahraničí jen v nezbytných případech.