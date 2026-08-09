Medvěd na Slovensku napadl cyklistu, ten si s otevřenými zraněními došel pro pomoc

Autor: ,
  16:20aktualizováno  16:20
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
8 fotografií
Na středním Slovensku napadl medvěd v sobotu večer cyklistu. Pětapadesátiletý muž, který utrpěl četná otevřená zranění, si po útoku dokázal sám dojít k nejbližším chatám, kde mu přivolali pomoc. Následně musel podstoupit operaci.

Útok se odehrál poblíž sportovního a rekreačního zařízení u obce Valča, uvedla televize TA3.

Šelma cyklistu napadla na soukromé lesní cestě se zákazem vjezdu, který platí i pro cyklisty. I přes svá zranění dokázal dojít k nejbližším obydlím, odkud lidé zavolali o pomoc na tísňovou linku, uvedla stanice.

„Pětapadesátiletého muže s četnými otevřenými zraněními převezli do nemocnice v Martině,“ uvedla mluvčí operačního střediska záchranné zdravotní služby Petra Klimešová. V nemocnici pacient postoupil operaci. Nyní je jeho stav stabilizovaný, dodala TA3.

Na místo útoku byl okamžitě přivolán zásahový tým pro medvěda hnědého, jehož členové ve spolupráci s policií prohledali celou lokalitu, útočící jedinec se však v té době už na místě nenacházel, a tak se medvěda identifikovat nepodařilo.

Podle místních se medvědi v této lokalitě vyskytují běžně a riziko střetu se šelmou zvyšuje množství lidí v blízkosti rekreačního střediska. Státní ochránci přírody nabádají místní obyvatele, chataře a návštěvníky ke zvýšené opatrnosti.

Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. Minulý měsíc na severu Slovenska napadl medvěd muže, který pracoval před domem. Vyskočil mu na záda a povalil ho na zem. Muž utrpěl lehčí zranění. Incident se odehrál v obci Závažná Poruba v okrese Liptovský Mikuláš.

Na konci června medvědice v lese u vesnice Liptovská Porúbka nedaleko Liptovského Mikuláše napadla jednačtyřicetiletého muže. Záchranáři ho s tržnými ranami převezli do nemocnice. Zásahový tým zvíře zastřelil.

Agentura AFP v červnu napsala, že pět zemí v čele s Rumunskem a Slovenskem zahájilo kampaň za snížení stupně ochrany medvěda hnědého v Evropské unii. Tvrdí, že rostoucí populace těchto šelem představuje riziko pro lidi i hospodářská zvířata a vyžaduje účinnější regulaci. Slovenská vláda v reakci na střety šelmy s člověkem schválila před více než rokem návrh na odstřel 350 medvědů.

Valča

Valča

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.