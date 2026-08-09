Medvěd na Slovensku napadl cyklistu, ten si s otevřenými zraněními došel pro pomoc

Útok se odehrál poblíž sportovního a rekreačního zařízení u obce Valča, uvedla televize TA3.
Šelma cyklistu napadla na soukromé lesní cestě se zákazem vjezdu, který platí i pro cyklisty. I přes svá zranění dokázal dojít k nejbližším obydlím, odkud lidé zavolali o pomoc na tísňovou linku, uvedla stanice.
„Pětapadesátiletého muže s četnými otevřenými zraněními převezli do nemocnice v Martině,“ uvedla mluvčí operačního střediska záchranné zdravotní služby Petra Klimešová. V nemocnici pacient postoupil operaci. Nyní je jeho stav stabilizovaný, dodala TA3.
Na místo útoku byl okamžitě přivolán zásahový tým pro medvěda hnědého, jehož členové ve spolupráci s policií prohledali celou lokalitu, útočící jedinec se však v té době už na místě nenacházel, a tak se medvěda identifikovat nepodařilo.
Podle místních se medvědi v této lokalitě vyskytují běžně a riziko střetu se šelmou zvyšuje množství lidí v blízkosti rekreačního střediska. Státní ochránci přírody nabádají místní obyvatele, chataře a návštěvníky ke zvýšené opatrnosti.
Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. Minulý měsíc na severu Slovenska napadl medvěd muže, který pracoval před domem. Vyskočil mu na záda a povalil ho na zem. Muž utrpěl lehčí zranění. Incident se odehrál v obci Závažná Poruba v okrese Liptovský Mikuláš.
Na konci června medvědice v lese u vesnice Liptovská Porúbka nedaleko Liptovského Mikuláše napadla jednačtyřicetiletého muže. Záchranáři ho s tržnými ranami převezli do nemocnice. Zásahový tým zvíře zastřelil.
Agentura AFP v červnu napsala, že pět zemí v čele s Rumunskem a Slovenskem zahájilo kampaň za snížení stupně ochrany medvěda hnědého v Evropské unii. Tvrdí, že rostoucí populace těchto šelem představuje riziko pro lidi i hospodářská zvířata a vyžaduje účinnější regulaci. Slovenská vláda v reakci na střety šelmy s člověkem schválila před více než rokem návrh na odstřel 350 medvědů.