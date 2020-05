Francie a Polsko chystají uvolňování opatření, Itálie hlásí nejméně mrtvých od poloviny března

Bratislava/Varšava/Londýn/Řím Na Slovensku za sobotu přibyl jediný případ nákazy koronavirem a celkem jich je 1408, počet obětí se nezměnil, zůstává na 24. Uvedly to tamní úřady. Polsko eviduje dalších 318 nakažených a 15 úmrtí. V pondělí budou moci za zpřísněných hygienických podmínek otevřít polská nákupní centra, velké obchody a nově i hotely a další ubytovací zařízení.

V hotelech v Polsku ale ještě nesmějí hosté chodit do restaurací, obsluha jim jídlo může jedině donést na pokoj. Omezený je také počet lidí, kteří se smějí v hotelu ubytovat, je to vždy nejvýše dvojnásobek počtu pokojů v dané budově, informuje na svých internetových stránkách zpravodajská televize TVN24. V nákupních centrech sice budou moci otevřít občerstvení, lidé ale jídlo nebudou moci sníst na místě, musí si ho vzít s sebou. Čtenáři nově budou moci chodit do knihoven, fungovat ale nebudou například čítárny.



V Polsku, kde žije asi 38,4 milionu lidí, evidují celkem 13 693 případů nákazy koronavirem, 678 pacientů s nemocí covid-19 zemřelo. V asi čtyřikrát méně lidnatém Maďarsku se nakazilo dohromady 2998 a zemřelo 340 lidí. Za poslední den přibylo 56 nově infikovaných a pět mrtvých.

Británie o víkendu méně testovala

V Británii vzrostl počet mrtvých s nemocí covid-19 za den o 315. Země s 66 miliony obyvatel tak zaznamenala dohromady už 28 446 zemřelých. Oznámil to v neděli člen britského kabinetu Michael Gove. Nárůst je výrazně nižší než předchozí den, kdy bylo hlášeno 621 nově zemřelých, ale čísla z konce týdne bývají často nespolehlivá kvůli zpožděné evidenci, upozorňuje agentura AFP.

Británie, která je po Itálii druhou nejhůře zasaženou zemí Evropy, do svých statistik započítává zemřelé v nemocnicích i v pečovatelských domech. V sobotu Británie registrovala dalších 621 mrtvých s onemocněním covid-19 a v pátek dokonce 739. Jak upozornila BBC, počet provedených testů za den o víkendu klesl o více než třetinu ve srovnání s 30. dubnem, kdy jich bylo uskutečněno 122 000.

Gove dále oznámil, že příští týden vláda na ostrově Wight provede testování na virus a trasování jeho šíření. Pilotní projekt má úřadům pomoci najít způsob, jak minimalizovat riziko druhé vlny infekce. Dohromady Británie dosud zaznamenala 186 599 potvrzených případů nákazy, což je o 4339 více, než kolik hlásila v sobotu. Mezi nakaženými, navíc s těžkým průběhem nemoci, byl i britský premiér Boris Johnson.

Itálie hlásí nejméně mrtvých od poloviny března

V Itálii zemřelo za posledních 24 hodin 174 lidí nakažených koronavirem, je to nejméně od poloviny března. V sobotu přitom místní civilní ochrana oznámila 474 úmrtí s covidem-19, což bylo výrazně více než v pátek (269). Celkem v Itálii dosud zemřelo 28 884 lidí s covidem-19, uvedla v neděli civilní ochrana.

Počet potvrzených případů nákazy se za den v Itálii zvýšil o 1389 na celkových 210 717 od začátku šíření nákazy v této zemi se 60 miliony obyvatel. Také počet nově potvrzených případů je stejně jako denní nárůst úmrtí v neděli nejnižší od 10. března, kdy v celé Itálii začala platit omezení volného pohybu. Ještě v sobotu hlásily úřady 1900 nových případů infekce.

V Itálii je podle nedělních údajů civilní ochrany nyní 100 179 potvrzených nakažených, z toho 17 242 je v nemocnicích, včetně 1501 pacientů na jednotkách intenzivní péče.

Francie uvolní opatření od 11. května

Ve Francii za den zemřelo 135 lidí s nemocí covid-19, a počet zemřelých ve francouzských nemocnicích a pečovatelských domech tak od 1. března dosáhl 24 895. Informovalo o tom v neděli francouzské ministerstvo zdravotnictví. Nárůst počtu mrtvých je tak oproti předchozímu dni opět mírnější a nejnižší od 22. března. Znovu mírně poklesl také počet pacientů na jednotkách intenzivní péče.

Francouzské ministerstvo uvedlo, že i když se tlak na jednotky intenzivní péče trochu zmírnil a za den jim ubylo osm pacientů, celkový počet vážných případů stále překračuje počáteční nemocniční kapacity.

Opatření zaměřená na omezení pohybu a kontaktů mezi lidmi se Francie chystá postupně uvolňovat od 11. května. Začnou se otvírat obchody, ale restaurace či kavárny zůstanou nadále zavřené. Od tohoto dne ale bude ve Francii povinné nosit roušky ve veřejných dopravních prostředcích.Celkový počet hospitalizovaných s covidem-19 ve Francii byl v neděli 25 815, což je o 12 méně než v sobotu. Počet pacientů na JIP je nyní 3819. V sobotu Francie hlásila 166 nových úmrtí nakažených, v pátek 218. Francouzská čísla zemřelých i nemocných vykazují sestupnou tendenci už přes dva týdny.

Španělsko v neděli informovalo o 164 nových úmrtích s covidem-19, což je nejméně za den od 18. března, a o 838 nově infikovaných, což je nejméně za den od 12. března. Celkem se dosud ve Španělsku, které má 47 milionů obyvatel, potvrdilo 217 466 nakažených, z toho 25 264 zemřelo.