Na Slovensku přibyl jeden nakažený, celkem jich je 1408. Polsko otevře další obchody

Bratislava/Varšava Na Slovensku za sobotu přibyl jediný případ nákazy koronavirem a celkem jich je 1408, počet obětí se nezměnil, zůstává na 24. Uvedly to tamní úřady. Polsko eviduje dalších 318 nakažených a 15 úmrtí. V pondělí budou moci za zpřísněných hygienických podmínek otevřít polská nákupní centra, velké obchody a nově i hotely a další ubytovací zařízení.

V hotelech v Polsku ale ještě nesmějí hosté chodit do restaurací, obsluha jim jídlo může jedině donést na pokoj. Omezený je také počet lidí, kteří se smějí v hotelu ubytovat, je to vždy nejvýše dvojnásobek počtu pokojů v dané budově, informuje na svých internetových stránkách zpravodajská televize TVN24. V nákupních centrech sice budou moci otevřít občerstvení, lidé ale jídlo nebudou moci sníst na místě, musí si ho vzít s sebou. Čtenáři nově budou moci chodit do knihoven, fungovat ale nebudou například čítárny.



V Polsku, kde žije asi 38,4 milionu lidí, evidují celkem 13 693 případů nákazy koronavirem, 678 pacientů s nemocí covid-19 zemřelo. V asi čtyřikrát méně lidnatém Maďarsku se nakazilo dohromady 2998 a zemřelo 340 lidí. Za poslední den přibylo 56 nově infikovaných a pět mrtvých.