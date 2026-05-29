V prvním čtvrtletí se v zemi narodilo 9964 živých dětí, o 425 méně než před rokem. Naopak, zemřelo 14 034 lidí, což představuje pokles o 463 zesnulých oproti prvnímu loňskému čtvrtletí.
Přirozený úbytek obyvatelstva už téměř netlumila zahraniční migrace. Za první tři měsíce se na Slovensko přistěhovalo 1208 lidí, naopak vystěhovalo se 1177. Díky tomu Slovensko získalo jen 31 obyvatel, tedy o 416 lidí méně než ve stejném období roku 2025.
Loni počet obyvatel Slovenska klesl pátým rokem v řadě. Míra porodnosti v zemi, vyjádřená počtem narozených dětí na 100 000 obyvatel, klesla na nejnižší úroveň za posledních 100 let.