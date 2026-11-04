Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pavel zamířil do Bratislavy na jednání s prezidenty V4, pozvali i von der Leyenovou

Autor: ,
  15:43aktualizováno  15:43
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Dvoudenní setkání prezidentů zemí visegrádské čtyřky (V4), tedy Česka, Maďarska, Polska a Slovenska, ve středu večer začne společným kulturním programem za účasti hlav států. Na summit je pozvána také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Mezi hlavní témata mají patřit podpora Ukrajiny, rozšiřování Evropské unie a dostupnost energií, řekl před odletem do Bratislavy prezident Petr Pavel.

Vrcholnou schůzku pořádá Slovensko, které skupině V4 od letošního července předsedá a mezi jehož priority patří rozšiřování EU. Český prezident Petr Pavel a jeho kolegové ze Slovenska, Maďarska a Polska Peter Pellegrini, András Baka a Karol Nawrocki mají diskutovat také o zahraniční politice, včetně podpory Ukrajiny, její poválečné obnovy a možného členství v unii.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském parlamentu ve Štrasburku ve Francii projev o stavu Evropské unie (SOTEU). (16. září 2026)
Slorvenský prezident Peter Pellegrini (16. září 2026)
Petr Pavel
Polský prezident Karol Nawrocki se účastní ceremonie k 86. výročí invaze nacistického Německa do Polska u památníku druhé světové války Westerplatte v Gdaňsku. (1. září 2025)
14 fotografií

Visegrádská skupina vznikla v roce 1991 v maďarském Visegrádu s cílem podpořit začlenění středoevropských zemí do euroatlantických struktur. Čtveřice států se každoročně střídá v jejím předsednictví, které je spojeno s pořádáním prezidentských summitů. Loni takové setkání hostilo Maďarsko, příští rok v červenci převezme předsednictví skupiny Česko.

Babiš ve Varšavě

Český premiér Andrej Babiš bude zato ve středu jednat ve Varšavě s šéfem polské vlády Donaldem Tuskem. Hlavními tématy budou bilaterální vztahy, víceletý rozpočet Evropské unie, energetika či posílení spolupráce v bezpečnosti a obranném průmyslu, uvedl český úřad vlády. Babiš by měl s Tuskem jednat také o migraci a o posílení konkurenceschopnosti unijní ekonomiky.

Česká republika má s Polskem silné ekonomické vazby. Polsko patří mezi hlavní obchodní partnery českých podniků a české a polské firmy na obou trzích realizují významné investice. Od loňského září vrtulníky české armády pomáhají s ochranou polské východní hranice.

Babišova vláda mimo jiné prosazuje mimořádnou daň na rafinerie, která se podle představitelů českého kabinetu podobá obdobnému polskému návrhu. Česká daň by nejvíce dopadla na českou dceřinou společnost polského koncernu Orlen, ve kterém má podíl i polský stát.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.