Nová barva dna má podle Trumpa připomínat odstín modré na americké vlajce. Prezident o plánu na renovaci jezírka starého více než 100 let hovořil ve videu zveřejněném ve čtvrtek na účtu Bílého domu na sociální síti X.
Republikánský prezident řekl, že se rozhodl pokrýt dno vyhotovené z žulového kamene povrchem, který se používá v bazénech. Zmínil své zkušenosti získané během své kariéry v oblasti nemovitostí a uvedl, že projektem pověřil své známé dodavatele.
Projekt je součástí Trumpovy iniciativy zkrášlit hlavní město před oslavami 250. výročí založení Spojených států 4. července. Bude stát přibližně 1,5 milionu dolarů (31,2 milionu Kč) a vyhotovení potrvá zhruba tři týdny, sdělil Trump.
Jezírko dlouhé 610 metrů leží mezi Lincolnovým památníkem a Washingtonovým monumentem. Bylo postaveno v letech 1922 až 1923 a stalo se významnou památkou Washingtonu. V roce 1963 bojovník za občanská práva Martin Luther King přednesl svůj slavný projev I Have A Dream (Mám sen) ze schodů Lincolnova památníku s výhledem na jezírko.