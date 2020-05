Na ukrajinských klinikách uvízly stovky dětí náhradních matek. Rodiče za nimi kvůli uzavřeným hranicím nemohou

Kyjev/Praha Uzavření ukrajinských hranic způsobilo nečekanou potíž. Stovky dětí tam čekají na reprodukčních klinikách na své rodiče, kteří se do země kvůli opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru nedostanou. Problém vyvolal na Ukrajině debatu ohledně etického aspektu těchto klinik.

V místnosti se ozývá neustálý pláč. Desítky novorozenců leží v oddělených postýlkách, zatímco okolo nich pobíhají sestry, které děti střídavě chovají, koupou a krmí. Nejde přitom o žádné sirotky - kojenci mají své rodiče, ti s nimi ovšem nemohou být. Jedná se totiž o děti, které ukrajinské náhradní matky porodily neplodným párům z různých zemí světa. Ty si nemohou pro své děti přijet - brání jim v tom hranice, které vláda uzavřela kvůli koronaviru.



Podle ukrajinské ombudsmanky Ljudmily Denisové se nyní na reprodukčních klinikách nachází stovky opuštěných kojenců. Denisová ve čtvrtek uvedla, že se ve spolupráci s ministerstvem zahraničí snaží pomoci rodičům získat povolení ke vstupu do země. Pokud bude cestovní omezení trvat dál, mohlo by se jednat o tisíce dětí uvízlých bez rodičů, píše server CNN.

Ukrajinská reprodukční klinika BioTexCom zveřejnila před dvěma týdny video, ve kterém ukazuje denní péči o 46 kojenců a zároveň žádá o pomoc a spolupráci státy, odkud rodiče pocházejí. Jedná se o země jako Francie, Španělsko, Čína či Německo. Podle reportáže britského deníku The Telegraph vlády těchto států odmítají jejich občanům pomoci se na Ukrajinu dostat. Pro děti i rodiče jsou přitom první měsíce klíčové pro vybudování vzájemného vztahu. Nejstaršímu dítěti na klinice, za které zaplatili rodiče z Číny, jsou již tři měsíce.

The Telegraph cituje adoptivní matku Marii ze Španělska, jejíž syn Kalojan se narodil 17. dubna, měsíc po uzavření hranic. K dítěti není schopná se nyní dostat. „Je to velmi těžké. Počítám dny, co se narodil a bojím se o něj. Chci být s ním,” řekla. Španělská vláda, která náhradní mateřství nepovoluje, na její prosby o pomoc nereaguje. Žena tak musí měsíčně zaplatit 2500 euro (více než 69 tisíc korun) za péči o kojence. Agentuře už tak za zprostředkování náhradní matky zaplatila 40 tisíc euro, tedy přes 1,1 milionu korun.

Video z reprodukční kliniky na Ukrajině oživilo debatu o etické otázce náhradního mateřství. Země kontroverzní praktiku na rozdíl od mnoha jiných povoluje a poptávka po náhradních matkách se zvýšila zejména po roce 2015, kdy několik asijských států tento postup zakázalo. V zemi tak fungují desítky klinik, které nabízí kojence zahraničním zájemcům. „Zacházet s lidskými bytosmi jako s komoditou, která se může vyrábět a prodávat. Tohle je jedna z nejvíce odporných věcí, co existuje,” stěžuje si jeden komentář pod videem.

S praktikou nesouhlasí ani sama ombudsmanka Denisová. Na Facebooku napsala, že kliniky s kojenci zachází jako s luxusními produkty. „Děti na Ukrajině nesmí být obětí obchodu s lidmi,” uvedla a zároveň dodala, že navrhne změnu zákona, který by náhradní mateřství umožňoval pouze občanům Ukrajiny.

Zakladatel kliniky BioTexCom Albert Točilovskyj.

Klinika BioTexCom představuje jednoho z více „luxusních“ poskytovatelů náhradního mateřství. Ročně zprostředkuje zhruba 300 porodů a rodičky dostanou za dítě zaplaceno okolo tří až čtyř set tisíc korun, píše The Telegraph. Ředitel společnosti Albert Točilovskyj reagoval na kritiku v rozhovoru pro deník Ukrainski Novini. Uvedl, že je rád, že video vzbudilo pozornost politiků. „Ikdyž to mnoho lidí rozčílilo, teď se ten problém vyřeší,” věří Točilovskyj.

Na prodeji dětí zahraničním párům nevidí nic špatného. „Ti lidé chodili desítky let po lékařích a současná situace jim brání realizovat jejich sen,” řekl. S kritiky se prý bude hádat potom, co se kojenci dostanou k jejich rodičům. „Pojďme pomoct těm dětem a pak se můžeme bavit o dalších věcech,” sdělil Točilovskyj.