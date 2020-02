Na velký třesk nedošlo. Změny v Johnsonově vládě ale odhalily sílu jeho poradce

Boris Johnson ale nakonec provedl jen menší úpravy a na Cummingsovu revoluci nedošlo. Podle deníku The Guardian se Johnson s Cummingsem v posledních týdnech lehce odcizili, poté co dal premiér zelenou projektu vysokorychlostní železnice HS2. Poradce byl dlouhodobě proti projektu, nazýval jej „katastrofálním“.

Drobné změny ve vládě tak naznačily, že vliv Cummingse slábne. A to obzvláště v momentu, kdy premiér ukončil dopolední propouštění ministrů a Sajid Javid zůstal ve své funkci.

Několik hlav ale přece jen padlo. Jako první byl propuštěn ministr pro záležitosti Severního Irska Julian Smith, následovali jej ministr spravedlnosti Geoffrey Cox, ministryně průmyslu Andrea Leadsomová, ministryně bydlení a plánování Esther McVeyová, ministr pro univerzity, vědu a výzkum Chris Skidmore a ministryně životního prostředí Theresa Villiersová.

Komentátorka deníku The Guardian Helen Piddová ke změnám uvedla, že premiér „rozhodně neodměňuje talent.“ „Podívejte na to, čeho dosáhl Julian Smith v Severním Irsku – jeho odměnou je vyhazov. Loajalita se zdá být ceněná nade vše,“ napsala Piddová.

Smithovu práci oceňovali i irští sousedé. Irský premiér Leo Varadkar jej dokonce nazval „jedním z nejlepších britských politiků všech dob.“

„Za 8 měsíců v roli ministra jsi, Juliane, pomohl obnově dělby moci ve Stormontu (severoirském parlamentu), zajistil dohodu, která zabránila pevné hranici, plus rovnost sňatků,“ děkoval Varadkar Smithovi na Twitteru.

In 8 months as Secretary of State, Julian you helped to restore powersharing in Stormont, secured an agreement with us to avoid a hard border, plus marriage equality. You are one of Britain’s finest politicians of our time. Thank you https://t.co/sm2QHFvUtu