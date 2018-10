Vražda novináře Chášakždího byla plánovaná dny předem. Imunita nepomůže, tvrdí Erdogan

ANKARA/PRAHA Odhalíme pravdu v úplné nahotě, uvedl již v neděli turecký prezident Recep Erdogan. Detaily o vyšetřování vraždy saúdského novináře v úterý přednesl před poslanci tureckého parlamentu. Podle prezidenta se na vraždě podílely dva týmy saúdských vrahů a byla plánovaná dopředu.

Na úvod části projevu věnované zabitému novináři vyjádřil turecký prezident upřímnou soustrast rodině zesnulého. Následně sdělil poslancům, že se na vraždě podílely dva týmy zabijáků.

Devítičlenný tým, jehož součástí byli prý i generálové, přiletěl ráno 2. října, tedy v den Chášakždího návštěvy saúdského konzulátu. Erdogan potvrdil, že se na vraždě celkem podílelo 15 lidí a zapojen byl i novinářův dvojník. (Více čtěte ZDE.)

Podle tureckých vyšetřovatelů šlo o předem plánovanou politickou vraždu. Erdogan uvedl, že další tým přiletěl do Turecka již tři dny před vraždou. Den před Chášakždího návštěvou velvyslanectví provedl tříčlenný tým saúdských operativců průzkum v Bělehradském lese nedaleko Istanbulu.

Právě tam podle dvou zdrojů, na něž se odvolává agentura Reuters, začala turecká policie hledat ostatky Chášakdžího. Dále pak i na farmě poblíž města Yalova při pobřeží Marmarského moře, asi 90 kilometrů jižně od hlavního města.

Imunita nepomůže

Turecko podle prezidenta zvažuje kvůli vraždě diplomatické kroky. Ženevská konvence prý nemůže ochránit saúdské diplomaty před „odpornou vraždou“. Konzulát se nachází na turecké půdě a úřady vše vyšetří, slíbil Erdogan. Saúdové musí odpovědět na všechny jeho otázky.

Britský deník The Guardian uvedl, že Erdogan nevěří nevině saúdského korunního prince Mohammeda bin Salmana, jak tvrdí saúdské úřady. Princ měl podle tureckých médií totiž telefonicky hovořit s novinářem těsně před jeho zabitím. Saúdové ale spolupracují a zatkli již 18 lidí spojených s vraždou, uvedl turecký prezident.

Turecko viní z vraždy 15 lidí, kteří dorazili do Istanbulu ve třech skupinách a pak se vrátili do Saúdské Arábie. Erdogan řekl, že jsou mezi 18 osobami, které byly v souvislosti s případem zadrženy v Saúdské Arábii. Prezident se domnívá, že by Saúdská Arábie měla umožnit, aby tito podezřelí byli souzeni v Istanbulu. Prezident také prohlásil, že nepochybuje o upřímnosti saúdského krále Salmána.

Turečtí policisté vstupují do rezidence saudskoarabského konzula v Istanbulu.

Novinář byl podle něj zabit brutálním způsobem. V případu prý také figuroval místní spolupracovník a je třeba, aby jeho identita byla zveřejněna. Turecko bude podle prezidenta případ vyšetřovat všemi prostředky.

Erdogan však nezmínil žádné detaily o tom, jak Chášakždí zemřel, nebo videozáznamy venkovních kamer, na nichž je vidět, jak Saúdové odnáší tělo. Zevnitř konzulátu prý byly videokamery odstraněny.

Škrtili jej až osm minut

Podle médií saúdský novinář Džamál Chášakdží navštívil začátkem října konzulát v Istanbulu, aby si vyřídil dokumenty ke svatbě. Na kamerových záznamech však již není vidět, že by budovu opustil.

Turecká policie už 6. října uvedla, že konzulát ve stejné době jako novinář navštívilo 15 saúdskoarabských mužů, kteří přiletěli dvěma letadly z Rijádu. Tým saúdskoarabských agentů podle tureckého zdroje amerického listu The New York Times prý novinářovo tělo rozřezal speciální pilou a následně odletěl zpět do Saúdské Arábie.

List Hürriyet s odkazem na saúdskoarabský zdroj v pondělí napsal, že komando, které bylo 2. října na konzulátu, Chášakdžího „škrtilo sedm až osm minut“. Tělo pak bylo údajně vyvezeno z konzulátu a předáno „místnímu spolupracovníkovi“ v istanbulské čtvrti Sultanahmet. Právě jeho indentitu chce Erdogan znát. Policie zatím po tomto muži pátrá.

Rijád původně trval na tom, že novinář, který patřil ke kritikům politiky Saúdské Arábie a žil v USA, z budovy vyšel. Nepředložil ale žádný důkaz. O víkendu nakonec saúdské úřady přiznaly, že je novinář po smrti, zemřel prý během potyčky.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v úterý k případu řekl, že Rusko vyslechlo stanovisko Saúdské Arábie, že královská rodina nemá s vraždou nic společného. Ostatní záležitosti jsou podle Peskova věcí vyšetřování.