Na východě Francie hoří sklad s nebezpečnými látkami, tisíce lidí se mají zavřít doma

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  14:05
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Ve departementu Moselle na východě Francie hoří sklad s nebezpečnými látkami. Úřady vyzvaly 30 000 lidí v pěti obcích, aby nevycházeli z domovů, napsala agentura AFP.

Sklad spadá pod směrnici nazvanou Seveso o nakládání s nebezpečnými látkami.

„Z preventivních důvodů žádáme obyvatele obcí Gandrange, Amnéville, Vitry-sur-Orne, Clouange a Rombas, aby až do odvolání zůstali ve svých domovech,“ uvedla prefektura.

Požár postihl sklad o rozloze 500 metrů čtverečních v areálu společnosti Safe v průmyslové zóně Gandrange. „Bezpečnostní a záchranné složky jsou na místě v plné pohotovosti. Záchranné operace stále probíhají,“ dodala prefektura.

V oblasti se podle deníku Le Figaro od 10:00 šíří černý kouř. „Vzduch je prostě nedýchatelný,“ řekl novinářům jeden z obyvatel Amnéville. Na místě je nasazeno téměř 100 hasičů s přibližně 50 vozidly, dodala AFP s odkazem na místní úřady.

„Zejména s ohledem na přítomnost chemických látek je nezbytné, aby byla i nadále dodržována opatření týkající se omezení pohybu,“ uvedl starosta obce Gandrange Quentin Bigot. „Zůstaňte doma. Zavřete dveře a okna. Vyhněte se jakémukoli vycházení a všem nepodstatným přesunům. V žádném případě se nepřibližujte k místu požáru,“ zopakoval pokyny prefektury.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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