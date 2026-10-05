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Na základní škole v Trnavě chtěl žák napadnout spolužáka tužkou

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  13:06aktualizováno  13:06
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Cum Okolo / Alamy / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Policisté a záchranáři zasahují u základní školy ve Staškově na severu...
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Na základní škole v západoslovenské Trnavě údajně chtěl žák napadnout spolužáka pomocí obyčejné tužky. Na místě zasahuje policie. Jde již o několikátý incident ve slovenské škole za posledních několik dní.

Incident se podle portálu Plus jeden deň stal prý během hry mezi trojicí dětí, web Noviny.sk ale uvádí, že se děti popraly. Jedno z nich chtělo spolužáka píchnout do krku obyčejnou tužkou. Zabránila mu v tom učitelka.

Policejní mluvčí Zlatica Antalová potvrdila, že policie byla ráno přivolaná do jedné z trnavských škol, kde se údajně stal incident mezi žáky.

Policisté věc prověřili a případem se nadále zabývají. Nikomu se nic nestalo, uvedla Antalová. Další podrobnosti k případu nemohla zveřejnit vzhledem k věku zúčastněných osob.

Slovenská vláda vyčlenila dohromady 240 tisíc eur (5,87 milionu korun) pro pozůstalé čtyř obětí a pro dva zraněné při dvou útocích na školách. Ty se staly loni a minulý týden. Odškodnění navrhl ministr školství Tomáš Drucker.

Každá z pozůstalých rodin dostane 50 000 eur (1,22 milionu korun) a těžce zranění shodně po 20 000 eur (489 400 Kč).

Loni v lednu student gymnázia ve Spišské Staré Vsi na východě země ubodal zástupkyni ředitelky této školy a jednu studentku, další studentku pak vážně zranil. Soud prvního stupně mu za to uložil trest vězení v trvání 25 let, rozsudek není pravomocný.

Minulý týden pak nožem útočil žák na základní škole ve Staškově na severu Slovenska. Útok nepřežila učitelka a v nemocnici pak zraněním podlehla žákyně. Další učitelka byla zraněna těžce. Policie z útoku podezírá 13letého žáka uvedené školy, který kvůli nízkému věku není trestně odpovědný.

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