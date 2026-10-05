Incident se podle portálu Plus jeden deň stal prý během hry mezi trojicí dětí, web Noviny.sk ale uvádí, že se děti popraly. Jedno z nich chtělo spolužáka píchnout do krku obyčejnou tužkou. Zabránila mu v tom učitelka.
Policejní mluvčí Zlatica Antalová potvrdila, že policie byla ráno přivolaná do jedné z trnavských škol, kde se údajně stal incident mezi žáky.
Policisté věc prověřili a případem se nadále zabývají. Nikomu se nic nestalo, uvedla Antalová. Další podrobnosti k případu nemohla zveřejnit vzhledem k věku zúčastněných osob.
Slovenská vláda vyčlenila dohromady 240 tisíc eur (5,87 milionu korun) pro pozůstalé čtyř obětí a pro dva zraněné při dvou útocích na školách. Ty se staly loni a minulý týden. Odškodnění navrhl ministr školství Tomáš Drucker.
Každá z pozůstalých rodin dostane 50 000 eur (1,22 milionu korun) a těžce zranění shodně po 20 000 eur (489 400 Kč).
Loni v lednu student gymnázia ve Spišské Staré Vsi na východě země ubodal zástupkyni ředitelky této školy a jednu studentku, další studentku pak vážně zranil. Soud prvního stupně mu za to uložil trest vězení v trvání 25 let, rozsudek není pravomocný.
Minulý týden pak nožem útočil žák na základní škole ve Staškově na severu Slovenska. Útok nepřežila učitelka a v nemocnici pak zraněním podlehla žákyně. Další učitelka byla zraněna těžce. Policie z útoku podezírá 13letého žáka uvedené školy, který kvůli nízkému věku není trestně odpovědný.