Náčelníka kmene ze Samoy odsoudili na Novém Zélandu za otroctví a obchodování s lidmi. Nejmladší oběti bylo 12 let

Wellington Náčelníka domorodého kmene z tichomořského ostrova Samoa dnes na Novém Zélandu odsoudili za otroctví a obchodování s lidmi. Do vězení půjde na 11 let, uvedla agentura Reuters.

Soud konstatoval, že majitel zahradnické firmy Joseph Auga Matamata v rozmezí 25 let zotročil celkem třináct sezónních pracovníků ze Samoy, kteří pro něj pracovali 14 hodin denně sedm dní v týdnu, aniž by dostávali mzdu. Své oběti vylákal na Nový Zéland pod příslibem slušného výdělku, nejmladší bylo 12 let.



Samoané pracující pro odsouzeného byli podle soudu často biti, na novozélandskou policii se však báli obrátit především kvůli postavení náčelníka, které Matamata požíval v domovské Samoi.

Soud pětašedesátiletého Matamatu poslal za mříže na 11 let, nařídil mu také odškodnit oběti celkovou částkou 183 000 novozélandských dolarů (2,7 milionu korun). Náčelník vinu odmítá a zvažuje další právní kroky.

Policie uvedla, že vyšetřování bylo s ohledem na kulturní odlišnosti samojské komunity velice složité. Matamatova „do očí bijící lhostejnost k lidskému životu“ byla ale podle ní natolik „odpudivá a v rozporu s jakoukoliv slušností“, že musela být odsouzena.

Matamata se tak na Novém Zélandu stal první osobou odsouzenou za otroctví a zároveň za obchod s lidmi.