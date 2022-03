Jste nacisti, slyší Rusové v New Yorku. Od Putina dávají ruce pryč, mezi zaměstnanci je hodně Ukrajinců

Majitel restaurace Russia House policii sdělil, že vandalové poničili některé části restaurace včetně oken a dveří. Na restauraci se objevily i nápisy související s protiruskými předsudky.

Majitelé restaurace Russian samovar v centru New Yorku uvedli, že od invaze Ruska na Ukrajinu přijímají urážlivé telefonáty a že jim lidé ničí poutač. Vlada Von Shatsová původem z Ruska, zatímco její manžel je z Ukrajiny, řekla, že jim lidé volali, ať umřou, a že jsou „nacisti a fašisti“.

„Nazývat nás nacisty, když jsme židovského původu, je směšné,“ řekla. „Jsme proti této válce a nepodporujeme (ruského prezidenta Vladimira) Putina,“ řekla. Dodala, že žádný z incidentů neoznámila na policii.

Také majitelé ruské restaurace Pushkin v San Diegu dostali po zahájení invaze výhrůžky, že vyhodí restauraci do povětří „jako odplatu za to, co Rusko dělá Ukrajině,“ řekl majitel Ike Gazaryan. Další volající prohlásil: „Zabili jste mi strýce a celou rodinu, vy odporní Rusové.“

Gazaryan pochází z Arménie a většina jeho zaměstnanců je z Ukrajiny. Navzdory výhrůžkám nemá v úmyslu měnit název podniku. „Je to restaurace, která tady už nějakou dobu existuje. Rusové ve Spojených státech podporují Ukrajinu a její lid,“ řekl Gazaryan.