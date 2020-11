Nad Bidenovým domovem je bezletová zóna. Demokratického kandidáta bude hlídat tajná služba

Washington Nad domovem demokratického kandidáta na amerického prezidenta Joe Bidena ve Wilmingtonu v Delaware byl nově zaveden omezený „vzdušný prostor národní obrany“. S odvoláním sdělení Federálního úřadu pro letectví (FAA) to v pátek uvedla televize CNN.

Dříve v pátek list The Washington Post (WP) informoval, že se ochranu Bidena rozhodla posílit tajná služba Spojených států (USSS), jelikož počítá s tím, že by se demokratický politik mohl brzy prohlásit za vítěze voleb.



FAA podle CNN aktivovala bezletovou zónu v poloměru jedné míle nad domovem Bidena a uvedla to v oznámení pilotům, které je dostupné on-line. Aktivní má opatření být do příští středy ráno. Podle CNN úřad o omezení vzdušného prostoru informoval ve středu, den po prezidentských volbách. Vzdušný prostor byl podle FAA dočasně omezen také nad nedalekým konferenčním sálem Chase Center, kde by Biden mohl pronést projev, pokud bude prohlášen za vítěze voleb.



Mluvčí USSS Catherine Milhoanová i Bidenova kampaň, která sídlí ve Wilmingtonu ve státě Delaware, odmítly komentovat zprávu WP o rozhodnutí tajné služby. Tajná služba USA má na starosti ochranu prezidentů, viceprezidentů, jejich rodin i prezidentských kandidátů.

Podle analytiků má nyní Biden značnou šanci stát se 46. prezidentem USA. Výsledek voleb je zatím nejasný v šesti státech. Ještě dnes by mohly být k dispozici výsledky z Pensylvánie a Georgie, které patří ke klíčovým. V Georgii se podle posledních zpráv Biden poprvé ujal vedení a má těsný náskok 917 hlasů. Odpoledne Biden získal nad Trumpem náskok také v Pensylvánii. Podle televize CNN tam nyní vede o více než 5500 hlasů. Sčítání v tomto státu na severovýchodě USA stále pokračuje.