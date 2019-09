Nad Libanonem zuří válka dronů. Sestřelování izraelské techniky z nebe patří ke koloritu

NABATÍJA (jižní Libanon) Nejen rakety, ale i drony vybavené výzvědnou technikou či bombami patří k novému koloritu nejednoho blízkovýchodního konfliktu. Bezpilotní letouny už nejsou doménou USA a Izraele, nasazuje je i Írán a jeho spojenci od Jemenu přes Irák a Sýrii po Libanon.

Z oblohy se do ospalého nedělního klidu bez přestání zlověstně ozývá slabé monotónní bzučení, bývalý bojovník libanonského šíitského hnutí Hizballáh ale při rozhovoru s českým novinářem jen mávne rukou.

Sestřelení Libanonského dronu

„To je izraelský špionážní dron. Létají nad námi neustále, my se ale samozřejmě obrany našich zájmů nevzdáme.“ Jen o několik hodin později libanonská tisková agentura přinesla zprávu, že Hizballáh nedaleko odtud jeden takový izraelský stroj „odpovídajícími zbraněmi“ sestřelil a zmocnil se ho. Izrael včera ztrátu nepopřel, byť podle armády průzkumné letadlo pouze samo „spadlo“.

I tak vypadá realita na libanonsko-izraelsko-syrském pomezí. Před týdnem Hizballáh vypálil dvě protitankové střely přes hranici na izraelské vojenské vozidlo, o týden dříve dva izraelské drony s výbušninami explodovaly v baště Hizballáhu v hustě obydlené čtvrti jižního Bejrútu. „Tato nová agrese představuje hrozbu pro regionální stabilitu a její snahou je opět vyostřit situaci,“ prohlásil tehdy i Západem podporovaný libanonský premiér Saad Harírí.

Netanjahu: Dávejte si pozor!

Podobné přelety i útoky jsou porušením rezoluce rady bezpečnosti OSN, která v roce 2006 ukončila měsíc trvající válku mezi židovským státem a šíitskou gerilou. I Izrael má ale pro své počínání vysvětlení – regionálním zlem číslo jedna je podle jeruzalémské vlády teheránský režim a ten ke své „expanzivní politice“ používá celou řadu místních skupin včetně Hizballáhu, jimž dodává zbraně k rozsévání nestability a teroru. „Dávejte si pozor na to, co říkáte, a hlavně, co děláte,“ vzkázal po jednom ze srpnových incidentů izraelský premiér Benjamin Netanjahu Íráncům a vůdci Hizballáhu šajchu Nasralláhovi. „Izrael ví, jak se bránit a jak oplácet svým nepřátelům.“

V kraji vesniček rozesetých po jiholibanonské pahorkatině je přítomnost Hizballáhu realitou, jejíž vnímání se ale s obvyklým západním proizraelským postojem příliš neshoduje. „Izrael léta okupoval naši zemi, doteď okupuje syrské Golany a hlavně sebral zemi Palestincům,“ říká rozhodně 55letý Alí. „Takže je dobře, že Hizballáh je stále připravený k boji. Já sám jsem byl členem jeho ozbrojených složek 20 let.“

I sem z Bejrútu doléhají hlasy, že nebýt Hizballáhu, Libanon už dávno mohl mít se židovským státem poklidné vztahy. I v Bejrútu – a výrok sunnitského premiéra Harírího je toho dokladem –, ale ještě více na jihu však zároveň panuje poměrně silná shoda stírající rozdíly mezi různými skupinami společnosti. „Nebýt Hizballáhu, držel by Izrael půlku Libanonu dodneška,“ tvrdí u piva sekulárně založený 60letý vysokoškolák. „Takže mi nijak nevadí, že jsou tu všude kolem zakopaní v kopcích, a je mi docela jedno, co si tam schovávají. Pro mě je důležité, že nám tu Hizballáh nic nevnucuje a nechává lidi žít po svém. Asi chápe, že nepřítel není v mé sklenici.“

Kdo koho vyzbrojuje

Izraelská armáda podnikla do Libanonu zmítaného občanskou válkou první invazi v roce 1978 i tu druhou v létě 1982 v reakci na fakt, že odsud na sever židovského státu útočili palestinské i místní levicové gerily a teroristé. Izraelští pamětníci rádi upozorňují, že je tu šíité někdy i ceremoniálně zasypávali květinami – považovali Izraelce za osvoboditele od militantních Palestinců. Jenže za pár měsíců se situace změnila, proti okupační armádě se otočila i místní šíitská populace a revoluční Írán pomohl založit Hizballáh. „K jeho vzniku jsme přispěli tím, že jsme v Libanonu zůstali příliš dlouho,“ řekl mi před lety bývalý izraelský premiér a nejdekorovanější generál Ehud Barak.

I když se Izrael v roce 1985 z poloviny Libanonu stáhl už jen do „nárazníkového pásma“ na jihu a v květnu 2000 opustil arabskou zemi pod tíhou rostoucích lidských, materiálních i psychologických ztrát úplně, zůstává tento kraj nadále bojištěm nejen lokální gerilové války, ale i velkého souboje o vliv nad celým Blízkým východem. „Vyčítají Hizballáhu, že si vyrábí zbraně a že mu je posílá Írán,“ máchá vzdorovitě rukou další přívrženec Hizballáhu. „Tak ať si spočítají, kolik zbraní už poslali Američané Izraeli.“

Během několika dní strávených v jižním Libanonu na dohled izraelské hranice mluvím o politice s dlouhou řadou mužů i žen. Leckdo nechce být fotografován, někteří žádají i o anonymitu. Jedno vysvětlení dokládá, že odvaha i otevřenost tu mají své hranice: „Moji fotku v českých novinách nemusejí vidět izraelské tajné služby ani lidé z vedení Hizballáhu.“

Autor vede Centrum pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha