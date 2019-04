Notre-Dame zakryje plachta, aby dovnitř nenateklo. Vzácné malby se stěhují do Louvru

Paříž Střechu pařížské katedrály Notre-Dame, kterou vážně poškodil pondělní rozsáhlý požár, už v příštích dnech zakryje provizorní zastřešení z plachtoví, která bude stavbu chránit před nepřízní počasí. Uvnitř chrámu i v pátek pokračovaly záchranné a zajišťovací práce, informovala agentura AFP.

Odborníci mimo jiné ze zdí svěsili 15 velkorozměrných maleb ze 17. století, které poputují k rukám restaurátorů do muzea Louvre. Podle ministra kultury Francka Riestera jsou naštěstí poškozené jen minimálně.

Nad zničenou střechou hlavní lodi je třeba velice rychle zkonstruovat provizorní zastřešení, které v případě srážek zamezí dalšímu poškození budovy, řekla dnes televizní stanici BFM předsedkyně spolku pro ochranu historických památek Charlotte Hubertová. Podle ní bude mít dočasná plachtová střecha podobu jakéhosi obřího stanu a bude ve větší výšce než původní střecha. To dovolí restaurátorům a dělníkům, aby pod ní mohli pracovat. Silné srážky podle meteorologů v Paříži hrozí už během příštího týdne. Déšť by přitom podle ministra kultury mohl ohrozit i statiku stavby, pokud by se například větší množství vody shromáždilo na zbytcích střechy.

Tým čítající asi padesátku odborníků, mezi nimiž jsou mimo jiné kunsthistorici, kurátoři a fotografové, dnes pracuje na tom, aby katedrálu mohla opustit tak zvaná májová plátna, velkorozměrné obrazy ze 17. století, z nichž některé mají na šířku i tři metry. Tyto obrazy je třeba bezpečně svěsit a vymanévrovat z často úzkých prostorů kaplí, po pořízení fotodokumentace je pak odborníci zabalí a pomocí nákladních aut převezou do Louvru. Tam je dostanou na starosti restaurátoři, kteří pečlivě zkontrolují, zda je nepoškodil žár, voda či kouř.