Naděje ve Venezuele. Z trosek vytáhli i matku s devítiměsíčním dítětem

Otce se synem se podařilo zachránit ve státě La Guaira, který zemětřesení zasáhla nejvíce.
Dvojici, která byla viditelně oslabená, záchranáři v neděli místního času na improvizovaných látkových nosítkách odnesli ulicemi posetými troskami k čekající sanitce. Kolem záchranných vozidel se mezitím shromáždil dav lidí.
Vyprostit otce se synem se podařilo po 12 hodinách usilovné práce záchranářů. Týmy prohledávaly sutiny pomocí specializovaných kamer a opatrně se prodíraly nestabilními troskami, aby se dostaly k uvězněným obětem. Podle Reuters tato záchrana dodala naději francouzským a americkým záchranářům, kteří v oblasti hledají další přeživší.
„Jsou extrémně oslabeni, jak by tomu bylo u každého, kdo strávil čtyři dny uvězněný pod troskami. Proto děláme vše, co je v našich silách, abychom je během vyprošťovacího procesu, který postupuje velmi pomalu, hydratovali a podali jim potřebné léky,“ uvedl člen francouzského týmu.
Vedle Francouzů v oblasti působí také tým amerických záchranářů ze státu Virginie, kteří den předtím zachránili matku a její devítiměsíční dítě. O víkendu se podle Reuters podařilo zachránit nejméně 33 lidí, desítky tisíc se však stále pohřešují. Podle odborníků se 72 hodin po zemětřesení šance na nalezení živých obětí pod troskami dramaticky snižují.