Děda masturboval před vnučkou ve vlaku z Mnichova do Prahy, zadrželi ho na hranici

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  8:47aktualizováno  8:47
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Devětačtyřicetiletý muž masturboval před cestujícími a svou sedmiletou vnučkou v regionálním expresu z Mnichova do Prahy. Incident se stal v úterý kolem 10:15, krátce před příjezdem regionálního expresu na hlavní nádraží v Řeznu. Jedna z cestujících událost oznámila na tamní policejní stanici.

Podle její výpovědi muž zhruba 20 minut během jízdy směrem z Mnichova do Prahy masturboval. Spolková policie následně začala po muži pátrat, informují německá média.

Policisté z oddělení spolkové policie ve Furth im Wald muže nakonec zadrželi ve vlaku krátce před jeho odjezdem do Česka. V soupravě byl v tu chvíli společně se svou sedmiletou vnučkou.

Případ nyní vyšetřuje inspektorát spolkové policie ve Waldmünchenu. Muž čelí podezření z veřejného pohoršení. Podle policie byl navíc v minulosti vyšetřován kvůli několika sexuálním přestupkům.

Sedmiletou dívku převzal do péče úřad pro ochranu mládeže v Chamu. Po dokončení policejních úkonů policisté muže propustili na svobodu.

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