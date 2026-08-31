Děda masturboval před vnučkou ve vlaku z Mnichova do Prahy, zadrželi ho na hranici

Podle její výpovědi muž zhruba 20 minut během jízdy směrem z Mnichova do Prahy masturboval. Spolková policie následně začala po muži pátrat, informují německá média.
Policisté z oddělení spolkové policie ve Furth im Wald muže nakonec zadrželi ve vlaku krátce před jeho odjezdem do Česka. V soupravě byl v tu chvíli společně se svou sedmiletou vnučkou.
Případ nyní vyšetřuje inspektorát spolkové policie ve Waldmünchenu. Muž čelí podezření z veřejného pohoršení. Podle policie byl navíc v minulosti vyšetřován kvůli několika sexuálním přestupkům.
Sedmiletou dívku převzal do péče úřad pro ochranu mládeže v Chamu. Po dokončení policejních úkonů policisté muže propustili na svobodu.