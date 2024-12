Stop minám! V Ženevě protestovaly nahé aktivistky, pilou poškodily památník

Mladé ženy, které byly i v prosincových teplotách nahoře bez, poškodily obrovskou dřevěnou skulpturu nazvanou Dřevěná židle. Dílo, které má jen tři nohy, upozorňuje na oběti nášlapných min.

Jedna z aktivistek, zdánlivě křehká copatá blondýna, se chopila řetězové pily a zvrásnila jednu z noh monumentální židle četnými hlubokými zářezy.

Obě ženy s podvazky v ukrajinských barvách měly podle záběrů kolujících po sociálních sítích na zádech nápis „Stop mines!“ vyzývající k zastavení používání min. Žena s motorovou pilou měla poprsí pomalované sloganem „Fuck UN“, výmluvně kritizujícím OSN. Hruď její kolegyně se stala nosičem pro podobně neuctivý vzkaz na adresu Ruska.

Tato žena také v angličtině provolávala slogany „Fuck Putin“ a „Keep Russia out of the UN“ (Nechte Rusko mimo OSN).

Dílo švýcarského umělce Daniela Berseta bylo na ženevském náměstí Place des Nations instalováno v roce 1997 a stalo se jedním ze symbolů švýcarského města, které je sídlem mnoha mezinárodních institucí.

Mluvčí ženevské policie podle Reuters potvrdil, že v souvislosti s incidentem byly k výslechu předvedeny čtyři osoby.

Hnutí Femen bylo založeno v Kyjevě v roce 2008 a vydobylo si celoevropskou slávu díky protestům s odhalenou horní polovinou ženských těl, mimo jiné proti sexuální turistice, homofobii či náboženským institucím.