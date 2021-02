Náhle zemřel lékař, který v Rusku léčil Navalného po otravě novičokem. O jeho stavu měl vědět nejvíce

MOSKVA/PRAHA Lékař, který v ruském Omsku po nouzovém přistání léčil Alexeje Navalného kvůli otravě nervově paralytickou látkou typu novičok, zemřel. Oznámení vydané nemocnicí nezmiňuje příčinu smrti, zato říká, že přišla „náhle“. Navalnyj, který si nyní čerstvě odpykává trest uložený ruskými soudy, se v létě v Omsku léčil zhruba 2 dny.

Lékaři Sergeji Maximišinovi bylo 55 let. „S lítostí vám oznamujeme, že zástupce hlavního lékaře oddělení anesteziologie a resuscitace pohotovostní nemocnice v Omsku, asistent z oddělení Státní lékařské univerzity v Omsku a Ph.D. lékařských věd Maximišin Sergej Valentinovič náhle zemřel,“ stojí v prohlášení nemocnice, které cituje server CNN. Maximišin byl jedním z nejvýše postavených doktorů v nemocnici.



Kauza Navalnyj: Od otravy po vězení

Ruský opoziční předák, řečník a dlouholetý odpůrce režimu ruského prezidenta Vladimira Putina Alexej Navalnyj byl do jeho nemocnice přijat 20. srpna 2020 poté, co ve městě nouzově přistálo letadlo, na jehož palubě zkolaboval. Bloger se vracel ze sibiřského Tomsku do Moskvy. Navalnyj se na Sibiři setkával s voliči před regionálními volbami a apeloval na ně, aby podpořili kandidáty, kteří by oslabili moc vládnoucí strany Jednotné Rusko.

Například do Novosibirsku Navalného podle závěrů mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat sledovali tři agenti ruské bezpečnostní agentury FSB a nejméně pět dalších zaměstnanců FSB jim poskytovalo podporu. Někteří se prý vydali také do Omsku, kde opoziční předák ležel dva dny v kómatu v nemocnici připojený na ventilátor, než byl přesunut na berlínskou kliniku Charité, kde se léčil bezmála 5 měsíců.

Omští lékaři přitom během Navalného krátkého pobytu otravu vyloučili. Ruský list Kommersant pár dnů po příjmu blogera v Omsku s odvoláním na zdejší úřady napsal, že analýza moči odhalila alkohol a kofein. V politikově organismu se naopak podle úřadů nenašly žádné barbituráty, strychnin, ani jedy způsobující křeče či syntetické jedy. Zjištění razantně odmítla Navalného mluvčí Kira Jarmyšová, která prohlásila, že opoziční představitel nepil alkohol, ani neužíval žádné léky či jiné substance. Kommersant napsal, že ruští lékaři diagnostikují potíže jako poruchu metabolismu.

Hlavní lékař nemocnice v Omsku, kde léčí Alexeje Navalného.

Sám Maximišin v době Navalného hospitalizace neposkytl žádné tiskové briefingy. Podle Leonida Volkova, šéfa štábu Navalného, byl ale Maximišin právě onou osobou, která byla pověřena léčením vůdce opozice. „Sergej Maximišin byl vedoucím oddělení, které ošetřovalo Alexeje Navalného a měl na starosti jeho léčbu - konkrétně jeho lékaři vyvolané koma. Věděl o jeho stavu více než kdokoli jiný, takže nemohu vyloučit možnost, že jsme svědky špinavé hry,“ sdělil Volkov pro CNN.

Nicméně redakce CNN nemá žádné předložitelné důkazy o tom, že by šlo o nějaký plán přicházející z vyšších kruhů. To ostatně vzápětí přiznává i Volkov. „Ruský systém zdravotní péče je velmi špatný a není tedy neobvyklé, že lékaři jeho věku náhle zemřou. Pochybuji, že proběhne jakékoliv vyšetřování jeho úmrtí,“ dodal Volkov.

Ministr zdravotnictví z omské oblasti ve svém prohlášení uvedl, že Maximišin pracoval v nemocnici 28 let a zachránil tisíce lidských životů. „Vracel osoby zpět do plného chodu. Doktora Maximišina budeme velmi postrádat. Jeho ztráta je o to trpčí, že nás opustil takto brzy,“ uvedl.

Z nemocnice do vězení

Alexej Navalnyj v Berlíně strávil téměř 5 měsíců, než se 17. ledna pokusil vrátit do své vlasti. To se mu de facto nepodařilo, protože ačkoliv na moskevském letišti přistál, byl policií zatčen dříve, než oficiálně vstoupil na ruské území. Poté byl držen ve vazbě až do soudního líčení, které proběhlo 2. února a v němž moskevský soud změnil dříve podmíněný trest v délce 3,5 roku odnětí svobody na nepodmíněný a poslal tak opozičního předáka do vězení.

Navalnyj stanul před soudem v souvislosti s případem, ve kterém v prosinci 2014 dostal podmíněný trest 3,5 roku vězení za údajnou zpronevěru 26 milionů rublů (asi 7,3 milionu korun) z ruské pobočky francouzské kosmetické firmy Yves Rocher. Vězeňská služba a prokuratura požádaly soud, aby opozičníka poslal do vězení za porušení podmínek trestu. Obhajoba argumentovala tím, že Navalnyj nemohl chodit k vyžadovaným kontrolám, protože se léčil v Německu z otravy látkou ze skupiny novičok. Otravu ale ruská strana stále popírá.

„Už jsme si zvykli na to, že USA a další západní země prostě vznášejí v médiích další obvinění proti Rusku, ať jsou to hackeři, anebo senzace o dvojím či dokonce trojím otrávení Navalného,“ řekl již dříve Sergej Lavrov, šéf ruské diplomacie. Informace o otravě označil za zábavné čtení.

Naopak německá strana je o otravě bezpochyby přesvědčena. „K otravě ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného byla nade vší pochybnost použita nervově paralytická látka ze skupiny novičok,“ oznámila na počátku září německá vláda. Kancléřka Angela Merkelová řekla, že šlo o zločin, jehož cílem bylo umlčet Navalného. I prosincové vyšetřování uspořádané serverem CNN a skupinou Bellingcat potvrdilo, že za útokem stála ruská bezpečnostní služba FSB.

Navalnyj znovu stanul v Moskvě před soudem v pátek, neboť čelí obžalobě z pomluvy válečného veterána. Jeho zatčení a odsouzení vyvolalo v Rusku masivní protesty po celé zemi, jichž se účastnily desetitisíce lidí.

Nedělní demonstrace v Petrohradě.

Během nedělních protestů bylo po celé zemi zatčeno na 4,5 tisíce Rusů, což je ještě o tisíc lidí více 23. ledna, kdy protesty poprvé vypukly. Nejvíce lidí skončilo v policejní cele v Moskvě, bylo jich víc jak 1300, další poté v Petrohradě a sibiřském Krasnojarsku. Zadržena byla i manželka Alexeje Navalného Julija.

Z věznic, kde tisíce zatčených z dva týdny trvajících protestů drží, pronikly na veřejnost videa a snímky. Uvěznění si stěžují, že kapacity osmimístných cel jsou překročeny dvakrát až třikrát, píše britský server The Guardian. Uprostřed následujícího snímku si tak například můžete povšimnout Sergeje Smirnova, zatčeného šéfredaktora ruského webu MediaZona, který informuje o ruském soudním systému, spícího v cele společně s dalšími 28 muži.

Holding conditions in a Moscow detention centre. Journalist Sergei Smirnov, jailed yesterday for 25 days, is in the middle, trying to sleep. A reminder that some of those in this cell were jailed on charges of disobeying sanitary tiles during a pandemic. pic.twitter.com/CxkQT84sr2 — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 4, 2021

Putinův tiskový mluvčí Dmitrij Sergejevič Peskov situaci potvrdil, vinu svádí na zadržené. „Počet zadržených je větší, než kolik zadržovací zařízení zvládne pojmout. Tuto situaci nevyprovokovaly bezpečnostní orgány, byla vyprovokována účastníky neschválených demonstrací,“ sdělil.