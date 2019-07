Nahrávky prvních kroků na Měsíci se prodaly za 1,82 milionu dolarů. Patřily stážistovi NASA, který je původně koupil za 218 dolarů

NEW YORK Za 1,82 milionu dolarů (asi 41,5 milionu Kč) se vydražily tři originální nahrávky zachycující první kroky člověka na Měsíci v roce 1969, oznámila v sobotu aukční síň Sotheby’s. Nahrávky pořízené americkým Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA) patřily dosud tehdejšímu stážistovi NASA, který je v 70. letech koupil za 218 dolarů, informovala americká televize CNN. V USA i v jiných zemích světa si v sobotu připomněli 50. výročí prvního přistání na Měsíci řadou akcí.

Videonahrávky, jejichž nového majitele aukční síň nejmenovala, mají dohromady dvě hodiny a 24 minut. Zachycují mimo jiné první kroky astronauta Neila Armstronga na Měsíci, vystupování jeho kolegy Buzze Aldrina po žebříku za ním, jejich procházku po měsíčním povrchu i zapíchnutí vlajky USA na Měsíci.



Cena, za jakou se nahrávky vydražily je více než 8000krát vyšší, než za jakou ji v roce 1976 stážista Gary George v aukci koupil.

V sobotu vyvrcholily v USA oslavy 50. výročí přistání prvního člověka na Měsíci. V Kennedyho vesmírném středisku na Floridě, odkud v roce 1969 mise Apollo 11 odstartovala, v sobotu výročí připomněl americký viceprezident Mike Pence. „Apollo 11 je jedinou událostí 20. století, která má šanci být široce připomínána i ve století třicátém,“ řekl Pence po boku Aldrina.

Pence také připomněl cíl, který stanovila nynější americká vláda, a to že USA pošlou své astronauty znovu na Měsíc do roku 2024. Má se tak stát v rámci programu Artemis lodí Orion, která by měla první let k Měsíci bez posádky absolvovat do dvou let, uvedla v sobotu agentura AP. Naposledy člověk chodil po Měsíci koncem roku 1972 v rámci mise Apollo 17.

Aldrina a Michaela Collinse, kteří byli na palubě legendárního letu Apolla 11, v pátek přijal v Bílém domě prezident Donald Trump. Jejich kolega Neil Armstrong zemřel v roce 2012.