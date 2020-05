‚Najděte si parťáka na mazlení.‘ Nizozemsko radí lidem, které koronavirus připravil o fyzický kontakt

Praha/Amsterdam Až během koronavirové pandemie jsme se naučili skutečně vnímat cenu prostého lidského dotyku. V mnoha postižených zemích zůstali dlouhodobí partneři kvůli karanténně od sebe odříznutí. Ačkoliv u nich je stesk pochopitelný, mohou nedostatku fyzického kontaktu podléhat i nezadaní?

Nizozemský institut pečující o veřejné zdraví uznal, že ano, a všem strádajícím nadělil několik peprných rad, které by mohly osoby s puritánským cítěním minimálně zaskočit.



S informací přišel britský server The Guardian. Nizozemsko zavedlo 23. března v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 chytrou karanténu a od té doby je v zemi povoleno, aby se občané navštěvovali. Mohou tak činit pouze v maximální možné míře tří hostů na jednoho domácího hostitele, což se může zdát jako málo, ale leckterý Ital by v posledních měsících dost možná i vraždil pro takovou možnost. Má to ale navíc ještě jeden háček: lidé se k sobě absolutně nesmí přibližovat.



A právě to se ukázalo pro mnohé nezadané, kteří logicky více tíhnou ke střídání sexuálních partnerů, jako problém. Nyní to uznal i Institut pro veřejné zdraví a bezpečné životní prostředí (RIVM), který je hlavním poradním orgánem nizozemské vlády. „Dává smysl, že i lidé kteří jsou takzvaně single, touží po fyzickém kontaktu,“ uvedl ústav v posledním doporučení. Jenže jak skloubit takovéto dvě de facto protichůdné záležitosti?

„Najděte si parťáka na mazlení či kamaráda s výhodami. Stýkejte se stále se stejnou osobou a s ní si dopřávejte tělesný vztah,“ přichází volnomyšlenkářský institut s originálním řešením situace. „Ujistěte se, že ani jeden z vás není nakažený a sdělte si, s kolika dalšími lidmi se potkáváte. Čím více, tím je riziko nákazy samozřejmě větší,“ doporučuje vládní agentura.

Institut přitom pamatuje i na nejhorší a radí, co dělat když skutečně dojde k nakažení jednoho z těšitelů fyzických potřeb. „Za žádnou cenu s nakaženým nemějte sex. Mějte na paměti, že existují i metody fungující na dálku. Zkuste si navzájem vyprávět erotické příběhy či společně masturbovat.“

Ačkoliv mohou rady expertů působit úsměvně, je na místě ocenit snahu řešit ve společnosti rozšířený problém. Například britská vláda při zavádění nouzových opatření páry, které nemají společné soužití, pouze varovala, že se musí bleskurychle sestěhovat dohromady, nebo se nevídat vůbec. Úřady se zkrátka rozhodly otestovat, jak silné pouto mezi sebou dvojice mají.