Nákaza koronavirem oslabuje. V Číně je nejméně nakažených od konce ledna

Peking Čína ve středu oznámila, že na svém území v úterý zaznamenala nejméně nových případů nákazy koronavirem Covid-19 od konce ledna. Podle agentury Reuters to dává větší důvěryhodnost odhadu čínského experta v oblasti zdravotnictví, který předpověděl, že nynější epidemie by mohla skončit v dubnu.

Vir si podle úřadů dosud vyžádal životy více než 1100 lidí. Kromě jedné oběti na Filipínách podlehli nákaze všichni v Číně. Čínský vládní poradce pro oblast zdravotnictví Čung Nan-šan v úterý prohlásil, že počty nových nákaz v některých čínských provinciích klesají, a předpověděl, že epidemie koronaviru do dubna skončí.

Celkem se v Číně dosud novým koronavirem nakazilo 44.653 lidí, přičemž v úterý bylo zaznamenáno 2015 nových případů, což je podle Reuters nejméně za jeden den od 30. ledna. V pevninské Číně viru v úterý podlehlo 97 lidí, a bilance obětí tak stoupla na 1113. Jeden mrtvý je hlášený také z čínského samosprávného města Hongkongu.

Již v úterý ovšem některá světová média informovala, že Čína do svých statistik zjevně nepočítá osoby, které jsou virem sice infikované, žádné příznaky nemoci se u nich ale neprojevily. Nařízení nevést ve statistikách lidi bez symptomů nařídilo již v pátek Čínské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Podle agentury Reuters není zcela jasné, zda před tímto nařízením nakažení bez příznaků v oficiálních statistikách byli či nebyli.

Zatímco čínské úřady tvrdí, že situace kolem koronaviru je pod kontrolou, Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala, že epidemie představuje globální hrozbu, která může mít horší dopady než terorismus. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že první vakcína proti novému koronoviru by mohla být vyvinuta za 18 měsíců, a vyzval svět, „aby se probral“ a vir považoval za „veřejného nepřítele číslo jedna“.

Koronavirus vyvolává nemoc s příznaky chřipky, jen u některých pacientů ale vede k rozvoji virového zápalu plic, jenž může vyústit až v selhání dýchání. Podle dosavadních informací odborníků umírají na virus převážně senioři a lidé s podlomeným zdravím.