Nákaza mezi tenisty na turnaji v Zadaru působí politický skandál. Na pořadatele se snáší vlna kritiky

Záhřeb Tenisový turnaj v chorvatském Zadaru, kde se koronavirem nakazila mimo jiné světová jednička Novak Djoković, vyvolává v zemi čím dál větší politický skandál. Premiér Andrej Plenković, který se turnaje coby divák rovněž zúčastnil, se preventivně nechal otestovat - s negativním výsledkem. Na pořadatele se snáší kritika za nedodržení ochranných opatření proti šíření nákazy, napsala v úterý agentura APA.

Plenković v sobotu přihlížel tenisovému utkání z tribuny a poté se krátce setkal s Djokovičem. Srbský tenista v úterý oznámil, že se spolu se svou manželkou nakazil koronavirem. Stejné oznámení přišlo už dříve od tří dalších účastníků turnaje. Podle epidemiologů nebezpečí přenosu nákazy na premiéra nehrozilo a preventivně provedený test na přítomnost infekce vyšel Plenkovičovi v pondělí s negativním výsledkem.



Exhibiční turnaj v Zadaru byl součástí čtyřdílné Adria Tour po Balkáně. Předčasně však skončil před nedělním finále po oznámení pozitivního testu u bulharského tenisty Grigora Dimitrova.



Předseda vlády Plenković před turnajem řekl, že akce má být reklamou na Zadar i Chorvatsko. Zadarská blamáž ale podle APA způsobila, že tato reklama má silně negativní vyznění. Země na pobřeží Jaderského moře se usilovně snaží prezentovat jako z hlediska nákazy bezpečná a lákat tím co největší množství zahraničních turistů. Ministr zdravotnictví sousedního Slovinska Tomaž Gantar v pondělí večer dokonce nevyloučil, že jeho země bude své hranice s Chorvatskem opět nucena uzavřít. To by tvrdě dopadlo na chorvatský turistický ruch, který se zotavuje se po koronavirové pandemii.

Chorvatská média informují o závažných pochybeních pořadatelů, kteří ignorovali opatření nutná k zabránění šíření nákazy: Tribuny byly místy přeplněné, mezi diváky nebyla volná místa, chyběly údajně i dezinfekční prostředky. K turnaji se navíc konalo několik doprovodných akcí, při nichž se tenisové hvězdy setkávaly se svými fanoušky, sportovci, politiky či dětmi.

Chorvatští epidemiologové mají nyní plné ruce práce, aby zjistili, kdo s nakaženými tenisty přišel do úzkého kontaktu. Do karantény bylo posláno zatím bezmála sto lidí, mezi nimi i starosta Zadaru Branko Dukić. Výzvám, aby se do izolace přesunul také, čelí i Plenković. Přes 600 znepokojených občanů požádalo o provedení testu.

K zodpovědnosti za fiasko v Zadaru, který by se mohl stát novým lokálním ohniskem nákazy, se nikdo nehlásí. Úřad civilní ochrany, který má v Chorvatsku dodržování protikoronavirových opatření na starosti, uvedl, že za organizaci turnaje zodpovídal tenisový svaz a že pro takovéto akce existují jasné pokyny. Svaz naopak tvrdí, že veškeré regule dodržel.

Ministr zdravotnictví Vili Beroš zdůraznil, že události v Zadaru jsou „velkým varováním“. „Tato situace není nečekaná,“ řekl s tím, že ještě horším dopadům zabránila včasná reakce epidemiologů. Ve městě jsou preventivně zakázány návštěvy v nemocnicích a domovech důchodců.

Chorvatsko dosud zaznamenalo 2366 případů koronavirové nákazy, 107 osob komplikacím doprovázejícím nemoc covid-19 podlehlo.