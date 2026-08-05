U Lipska se srazil letoun s cizím objektem. Podle médií tam létal dron s výbušninou

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  10:55aktualizováno  10:55
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Letiště Lipsko/Halle (1. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Nákladní letadlo společnosti DHL se krátce po startu z letiště Lipsko/Halle na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. Podle agentury Reuters letadlo následně nouzově přistálo na letišti v Hannoveru. Podle bulvárního deníku Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou a letadlo se srazilo právě s ním.

Letiště Lipsko/Halle v noci přerušilo provoz kvůli podezřelému objektu, který u něj létal, a zároveň kvůli podezřelému předmětu, který byl nalezen u ranveje. Několik letadel muselo přistát na jiných letištích, informovalo lipské policejní ředitelství. Policie označila incident za „relevantní pro bezpečnost“.

Neznámý létající objekt byl v blízkosti letiště zpozorován krátce před úterní půlnocí. Odkloněno následně muselo být několik strojů včetně jednoho letadla s pasažéry. Navíc policisté našli podezřelý předmět v oblasti jižní ranveje, který prověřovali pyrotechnici.

Podle Bildu byl krátce před úterní půlnocí nad letištěm zpozorován dron, který podle pozdějšího ohledání nesl zřejmě výbušninu a roznětku. Píše, že se letadlo a dron srazily, a to zhruba šest kilometrů od letiště ve výšce zhruba 400 metrů. Podle Bildu je poškozeným letadlem ukrajinský nákladní stroj typu Antonov.

Provoz letiště byl obnoven zhruba po dvou hodinách, jižní ranvej je ale stále uzavřená. Policie incident dál vyšetřuje, akutní nebezpečí podle ní ale nehrozí. Letiště mezi Lipskem a Halle slouží jako důležitý dopravní uzel pro zásilkovou společnost DHL.

Letiště Lipsko/Halle bylo jedním z dopravních uzlů, na kterých předloni v červenci vzplály balíčky, které předtím přepravila letadla. Podle západních tajných služeb, na které se odvolávala německá média, výbušniny do balíků umístili agenti ve službách Moskvy. Jen náhodou přitom podle vyšetřování vzplály balíky ještě na zemi, a nikoli za letu. Rusko jakoukoli roli v incidentech popírá.

Letiště Lipsko/Halle

Letiště Lipsko/Halle

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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U Lipska se srazil letoun s cizím objektem. Podle médií tam létal dron s výbušninou

Letiště Lipsko/Halle (1. června 2026)

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