Nákladní loď nahlásila útok neznámými ozbrojenci v Rudém moři

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  13:09aktualizováno  13:09
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ilustrační snímek | foto: Reuters

V Rudém moři nedaleko jemenských břehů se dnes dostala pod palbu nákladní loď. Její posádka oznámila, že ji přibližně 30 námořních mil (55 kilometrů) od pobřeží napadli neznámí útočníci. Na svém webu o tom informovala britská vojenská námořní služba UKMTO. Agentura AP uvedla, že za útokem by mohli stát jemenští povstalci Húsíové nebo somálští piráti.

„Nákladní loď vyslala tísňový signál, v němž uvedla, že ji napadli neznámí ozbrojení útočníci. Úřady případ vyšetřují,“ uvedla britská služba UKMTO. Posádky ostatních plavidel vyzvala, aby oblastí proplouvaly opatrně a jakoukoli podezřelou aktivitu nahlásily.

K útoku se bezprostředně nikdo nepřihlásil. Proíránští jemenští Húsíové na začátku června hrozili, že budou v Rudém moři znovu útočit na izraelská plavidla v souvislosti s nejnovějším konfliktem na Blízkém východě.

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Húsíové už od listopadu 2023 ostřelovali v Rudém moři obchodní lodě, jež byly podle nich nějak napojeny na Izrael nebo země, které jej podporují. Tehdy útočili v solidaritě s Palestinci a v reakci na válku, kterou vede Izrael proti teroristickému hnutí Hamás v Pásmu Gazy. Tyto údery ukončili Húsíové loni v říjnu po uzavření příměří mezi Hamásem a Izraelem.

Agentura AP doplňuje, že v poslední době v oblasti útočili i somálští piráti, a to v Adenském zálivu, který od místa útoku odděluje úžina Báb al-Mandab.

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