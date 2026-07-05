„Nákladní loď vyslala tísňový signál, v němž uvedla, že ji napadli neznámí ozbrojení útočníci. Úřady případ vyšetřují,“ uvedla britská služba UKMTO. Posádky ostatních plavidel vyzvala, aby oblastí proplouvaly opatrně a jakoukoli podezřelou aktivitu nahlásily.
K útoku se bezprostředně nikdo nepřihlásil. Proíránští jemenští Húsíové na začátku června hrozili, že budou v Rudém moři znovu útočit na izraelská plavidla v souvislosti s nejnovějším konfliktem na Blízkém východě.
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Húsíové už od listopadu 2023 ostřelovali v Rudém moři obchodní lodě, jež byly podle nich nějak napojeny na Izrael nebo země, které jej podporují. Tehdy útočili v solidaritě s Palestinci a v reakci na válku, kterou vede Izrael proti teroristickému hnutí Hamás v Pásmu Gazy. Tyto údery ukončili Húsíové loni v říjnu po uzavření příměří mezi Hamásem a Izraelem.
Agentura AP doplňuje, že v poslední době v oblasti útočili i somálští piráti, a to v Adenském zálivu, který od místa útoku odděluje úžina Báb al-Mandab.