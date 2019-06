Nákup ruského protiraketového systému nezrušíme, potvrdil Erdogan. Kontrakt tvrdě kritizují USA

Istanbul Turecko neodstoupí od smlouvy s Ruskem o nákupu protiraketového systému S-400, kterou podepsalo koncem roku 2017 a kterou ostře kritizují Spojené státy. V úterý to potvrdil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který zároveň uvedl, že Ankara by koupila americký obranný systém Patriot, pokud by nabídka Washingtonu byla tak dobrá jako nabídka Moskvy.

Turecká vláda podepsala kontrakt na protiraketový systém S-400 v hodnotě 2,5 miliardy dolarů (asi 57,5 miliardy Kč) v prosinci 2017 a podle amerického tisku by měla ruské rakety získat letos v létě. USA a NATO, jehož členem Turecko je, nákup tvrdě kritizují s tím, že ruské rakety země-vzduch jsou pro západní armády ohrožením a se zbraňovými systémy NATO nejsou kompatibilní. Místo raket S-400 Pentagon nabízí Turkům americký systém Patriot.



Ruský protiletadlový systém S-400 Triumf, určený k likvidaci nepřátelských stíhaček a raket, byl v Rusku uveden do ostrého provozu v roce 2007

„Uzavřeli jsme dohodu (s Ruskem). Jsme rozhodnutí. Je vyloučeno, že bychom udělali krok zpět,“ zopakoval dnes novinářům Erdogan. Podobně se vyjádřil například i začátkem dubna po setkání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem v Moskvě. I tehdy Erdogan řekl, že vše už bylo domluveno a dokončeno a až pak bez ohledu na turecký názor zazněla „doporučení“ zřeknout se tohoto kontraktu.

Erdogan v úterý rovněž uvedl, že nevylučuje nákup amerického systému Patriot. „Můžeme pokročit v nákupu (amerického systému) Patriot, pokud dostaneme tak dobrou nabídku, jakou nám udělalo Rusko,“ řekl Erdogan podle agentury Anadolu.

Prodej ruského protiraketového systému S-400 Turecku vyvolává silné negativní reakce Spojených států. Viceprezident USA Mike Pence dokonce letos turecké vedení varoval, že nákupem riskuje své členství v NATO.

O tématu hovořil Erdogan podle AFP telefonicky minulý týden s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jemuž opět navrhl vyřešit problém vytvořením turecko-americké pracovní skupiny, která by se sporem zabývala. Osobně by mohli oba lídři o problému hovořit koncem června na summitu skupiny vyspělých ekonomik G20 v japonské Ósace.

Před dvěma týdny americká televize NBC s odvoláním na své zdroje na ministerstvu zahraničí USA uvedla, že Spojené státy daly Ankaře ultimátum, aby o osudu smlouvy s Ruskem rozhodla do konce prvního červnového týdne. Pokud kontrakt nevypoví, riskuje podle NBC zrušení prodeje stovky amerických letadel F-35 Turecku, zavedení amerických sankcí a negativní reakci NATO.