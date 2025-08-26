Vzduch na půl hodiny. Před 10 lety šokoval svět nález náklaďáku plného těl migrantů

Hrůzný pohled se naskytl těm, kteří před deseti lety, 27. srpna 2015, otevřeli chladírenský vůz, odstavený na dálnici mezi Budapeští a Vídní. V nákladním autě našli 71 mrtvých migrantů. Na cestě z Maďarska do Rakouska tam zahynulo 29 Iráčanů, 21 Afghánců, 15 Syřanů a pět lidí z Íránu, u jedné oběti se totožnost zjistit nepodařilo. Celkem zemřelo 59 mužů, osm žen a čtyři děti.
Forenzní technici rakouské policie u odstaveného nákladního automobilu s těly mrtvých běženců (27. srpna 2015) | foto: Reuters

Většina těl byla převezena do vlasti, 15 obětí pohřbily úřady v Rakousku.

Automobil byl nalezen na dálnici A4 u rakouské obce Parndorf, která leží asi 50 kilometrů od Vídně a 25 kilometrů od Bratislavy. Těla byla v pokročilém stadiu rozkladu. Lidé se v hermeticky uzavřeném nákladním prostoru auta pravděpodobně udusili. Migranti neměli šanci přežít, vzduch v dodávce jim vystačil zhruba na půl až tři čtvrtě hodiny. Pašeráci je přitom vezli několik hodin přes celé Maďarsko. Většina lidí necestovala sama, ale přinejmenším s jedním z příbuzných.

Trestní stíhání pěti lidí obviněných v souvislosti se smrtí 71 migrantů převzalo na začátku listopadu 2015 od Rakouska Maďarsko, protože migranti zemřeli ještě před přejetím hranic. Afghánský vůdce gangu převáděčů lidí a tři bulharští spolupachatelé byli v červnu 2019 odsouzeni na doživotí. Odvolací soud tak zpřísnil rozsudek prvoinstančního soudu, který čtveřici poslal do vězení na 25 let.

Podobná tragédie otřásla Evropou již v červnu 2000, kdy celníci při kontrole nizozemského kamionu v přístavu Dover nalezli těla 58 udušených Číňanů. Pokus o ilegální překonání hranic přežili tehdy jen dva migranti. Britský soud v dubnu následujícího roku odsoudil nizozemského řidiče za neúmyslné zabití ke 14 letům odnětí svobody a soud v Rotterdamu v květnu 2021 odsoudil k 30 měsícům až devíti letům vězení sedm členů převaděčské skupiny.

Nejtragičtější podobný incident v historii Spojených států se odehrál 27. června 2022, kdy policie nalezla 46 mrtvých běženců v kamionu u texaského San Antonia. Byli to převážně mladí muži z Mexika, Hondurasu, Guatemaly, Venezuely a Kuby, ale také rodiny s dětmi včetně nemluvňat. Jejich smrt způsobilo horko a nedostatek vody.

V nevětraném nákladním prostoru kamionu se v mimořádném horku udusilo 46 lidí, celkem jich bylo ve voze 67. Přeživší odvezli do nemocnic, sedm lidí ale následkům dehydratace či přehřátí podlehlo, počet obětí se tak vyšplhal na 53. Mezi mrtvými tehdy bylo osm dětí. Loni v srpnu bylo v souvislosti s tímto případem zadrženo sedm Guatemalců.

