Nejdřív networking, pak Tinder naživo. Jak se paří v Bruselu před Evropským parlamentem

Brusel Je deset hodin večer a bruselské náměstí Place du Luxembourg je již několik hodin uzavřené. S každým krokem blíž směrem k náměstí je více slyšet hluk. Na travnatém prostoru kolem památníku uprostřed obdélníkového veřejného prostranství jsou stovky lidí. Neprobíhá zde však protest. Zatímco lídři EU a asijských zemí sedí na galavečeři u příležitosti zahájení summitu asijsko-evropské spolupráce ASEM, prostor u sídla Evropského parlamentu žije značně divočejším životem.

Ve vzduchu je cítit alkohol i marihuana a ušní bubínky pulzují v rytmu elektronické hudby. Stejně jako každý čtvrtek se na PLuxu, jak říkají náměstí místní obyvatelé, sešli stážisté, studenti a zaměstnanci evropských institucí, aby zde navázali nové kontakty.

„Policie náměstí zavírá každý čtvrtek,“ říká sedmadvacetiletá stážistka Tereza, která je Bruselu teprve krátce. „Každý týden se zde sejdou desítky, možná stovky lidí z evropských institucí a networkují,“ popisuje situaci na náměstí. Zatím nevynechala ani jedinou příležitost potkat se s kolegy u památníku britsko-belgického podnikatele Johna Cockerilla. „Jsem zde jen tři týdny a popravdě jsem tu již potřetí.“

Náměstí se kvůli akci zavírá každý čtvrtek večer.

Mladý Nizozemec Sébastien přede mě hodí tašku s několika plechovkami piv a jedno mi nabídne. „Jsem tu pokaždé,“ říká již poněkud společensky unavený mladík. „Vždycky tady v samoobsluze koupím tašku piv a sdílím je s přáteli, nebo i s lidmi, které neznám. Můžu tady prostě vypnout a neřešit, co bude.“ Uprostřed náměstí se najednou ozve křik. Muž, který vypadá jako bezdomovec, se rozhodl, že se pomstí na odpadkovém koši, skopne ho, skáče po něm a útočně vyzývá okolo postávající lidi, ať ho zkusí zastavit.



„Funguje to tady takhle: Do devíti je tady networking – navazování kontaktů s kým zrovna potřebuješ. Od devíti do půlnoci je to tady jako Tinder,“ vysvětluje mi zkušeně Sébastien, který je u bruselských institucí již delší dobu. Odkaz na aplikaci na seznamování je příznačný. V řadě míst už se tvoří páry, lidé tancují a postupně ztrácí zábrany. „A po půlnoci? To už tady nechceš být,“ směje se Nizozemec, který pracuje při jedné z institucí.

Místním se však nezamlouvá, že každé páteční ráno je celé náměstí pokryté odpadky, nedopalky, ale hlavně kelímky od alkoholických nápojů. Rozhodli se proto vytvořit iniciativu za PLux bez plastu. S přilehlými bary uzavřeli dohodu a prodávají před památníkem zálohované znovu použitelné kelímky z tvrdého plastu. Ti, kteří si je zakoupí, mohou získat slevu v okolních podnicích.

Uprostřed náměstí je pak kruh ohraničený páskou, ve kterém je naskládaný odpad. Pravděpodobný bezdomovec se mezitím uklidnil a vzdálil. Několik lidí se okamžitě rozhodne odpad znovu posbírat do pytlů a odnést na ohraničené území.

„To je novinka,“ říká student z Milána Leonardo. „Nikdy jsem to tady neviděl, ale je to dobrý nápad.“ Leonardo se do Bruselu dostal díky nabídce stáže z univerzity. „Jednou bych si přál pracovat pro Evropskou centrální banku a stáž v institucích v Bruselu je ideální možností, jak se tam dostat,“ vysvětluje, jak se dostal na Place du Luxembourg.

Na náměstí však nejsou pouze úředníci, ale i studenti místních univerzit, či obyvatelé Bruselu. Město je podle Leonarda neuvěřitelně rozmanité. Třetinu prý tvoří Belgičané, třetinu občané jiných evropských zemí a třetinu lidé narození mimo EU. Do rozhovoru se nám opět vloží Nizozemec Sébastien. „Ale tady na PLuxu? Tady jsou stejně všichni jenom ze dvou důvodů. Opít se, nebo si vrznout. Teda občas obojí,“ usměje se potutelně a odchází za dobrodružstvím večera.