Jméno tohoto místního politika, který působí v komunální politice v severním regionu Oshana, v průběhu let opakovaně přitahovalo mezinárodní pozornost.
Uunona nyní deníku The Namibian řekl, že ho jeho prostřední jméno, které neodráží jeho charakter ani jeho ambice, už unavovalo.
„V minulosti jsem zažil, že mi lidé říkali Adolf Hitler a snažili se mě spojovat s někým, koho ani neznám,“ citoval Uunonu místní deník.
|
V Namibii vyhrál v regionálních volbách politik Adolf Hitler. Neusiluji o ovládnutí světa, vzkazuje
Politik se už dříve výslovně distancoval od svého jmenovce a nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Jméno mu dal jeho otec, aniž by chápal jeho historický význam.
Uunona kandidoval ve středečních místních volbách za vládní Lidovou organizaci Jihozápadní Afriky - Namibie (SWAPO) do obecní rady v regionu Oshana.
Místní politik je známý zapojením do komunálních záležitostí a bojem za lepší infrastrukturu. Podle místních obyvatel mezinárodní rozruch kolem jeho jména při hlasování nesehrál žádnou významnější roli, důležité je politikovo dlouhodobé působení.
Podle německého deníku Bild by Uunona mohl nastoupit již do svého pátého funkčního období. V obecní radě regionu Oshana na severu Namibie působí Uunona od roku 2004.
Namibie byla do roku 1920 coby Německá jihozápadní Afrika německou kolonií, mnoho míst a ulic dodnes nese německé názvy.