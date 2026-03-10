Eskortovali jsme tanker Hormuzem, napsal americký ministr. Pak příspěvek smazal

„Americké námořnictvo úspěšně doprovodilo ropný tanker Hormuzským průlivem, aby zajistilo, že ropa bude i nadále proudit na světové trhy,“ napsal Wright na X, aniž by poskytl další podrobnosti. Zpráva ale už o několik minut později ze sítě zmizela.
Nejmenovaný americký činitel pro stanici CNN uvedl, že armáda Spojených států zatím žádnou loď Hormuzem nedoprovodila. Stejnou zprávu přinesla s odkazem na své zdroje i agentura Reuters.
Wrightovu informaci obratem popřely i Íránské revoluční gardy.
Americký prezident Donald Trump v pondělí řekl, že údery na Írán se blíží ke konci. Pohrozil však Teheránu výrazně tvrdšími údery než nyní, pokud se pokusí dopravu ropy Hormuzským průlivem zastavit.
Trump v pondělí dodal, že doufá, že námořní doprovod nebude potřeba. „Až přijde čas, americké námořnictvo a jeho partneři budou tankery průlivem doprovodit. Snad tomu tak nebude,“ konstatoval.