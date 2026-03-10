Eskortovali jsme tanker Hormuzem, napsal americký ministr. Pak příspěvek smazal

  18:50aktualizováno  19:21
Americký ministr energetiky Chris Wright v úterý na síti X uvedl, že námořnictvo USA úspěšně doprovodilo ropný tanker Hormuzským průlivem. Později ale příspěvek smazal. Podle zdroje stanice CNN americká armáda dosud žádnou loď průlivem neprovedla. Dopravu v Hormuzu ochromil konflikt vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán.

Denně propluje Hormuzským průlivem pětina světové spotřeby ropy. | foto: Profimedia.cz

„Americké námořnictvo úspěšně doprovodilo ropný tanker Hormuzským průlivem, aby zajistilo, že ropa bude i nadále proudit na světové trhy,“ napsal Wright na X, aniž by poskytl další podrobnosti. Zpráva ale už o několik minut později ze sítě zmizela.

Nejmenovaný americký činitel pro stanici CNN uvedl, že armáda Spojených států zatím žádnou loď Hormuzem nedoprovodila. Stejnou zprávu přinesla s odkazem na své zdroje i agentura Reuters.

Wrightovu informaci obratem popřely i Íránské revoluční gardy.

Americký prezident Donald Trump v pondělí řekl, že údery na Írán se blíží ke konci. Pohrozil však Teheránu výrazně tvrdšími údery než nyní, pokud se pokusí dopravu ropy Hormuzským průlivem zastavit.

Trump v pondělí dodal, že doufá, že námořní doprovod nebude potřeba. „Až přijde čas, americké námořnictvo a jeho partneři budou tankery průlivem doprovodit. Snad tomu tak nebude,“ konstatoval.

