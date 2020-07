Námořnictvo USA má první černošskou pilotku stíhaček. Děláme historii, vzkázalo

„Děláme historii!“ napsalo námořnictvo na Twitteru ke zprávě, že podporučice Madeline Swegleová dokončila školu pro námořní letce a tento měsíc obdrží „zlatá křídla“, odznak určený pro důstojníky palubního letectva.



Swegleová, která před třemi lety vystudovala námořní akademii, byla přidělena k výcvikové letce VT-21, známé jako Redhawks, v Kingsville v Texasu. Letka podle dostupných informací používá cvičné proudové stroje T-45 Goshawk.



BZ to Lt. j.g. Madeline Swegle on completing the Tactical Air (Strike) aviator syllabus. Swegle is the @USNavy’s first known Black female TACAIR pilot and will receive her Wings of Gold later this month. HOOYAH! @FlyNavy @NASKPAO #ForgedByTheSea #CNATRA #CNATRAgrads pic.twitter.com/FKSlURWQhJ