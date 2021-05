Naočkovaní Američané nově podle CDC nemusí nosit roušky ani dodržovat ochranné rozestupy

Washington Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí ve snaze přiblížit Spojené státy normálnímu životu uvolnilo svoje ochranná doporučení pro Američany plně očkované proti covidu-19. Těm podle CDC již v podstatě nehrozí nebezpečí nákazy a v téměř všech případech tak mohou přestat i ve vnitřních prostorách nosit roušky a dodržovat ochranné rozestupy.

„Po této chvíli jsme všichni toužili - až se nám vrátí alespoň část pocitu normálního stavu,“ řekla šéfka CDC Rochelle Walenská, když nová doporučení oznamovala v Bílém domě.

Podle aktualizovaných doporučení by si i plně očkovaní měli nadále zakrývat ústa a nos ve veřejné dopravě, v nemocnicích či ve věznicích. Nová pravidla však umožní do značné míry otevřít pracoviště, školy a další místa, aniž by v nich podle expertů bylo nutné nosit roušky nebo udržovat rozestupy. Povinnost zakrývat si obličej v návaznosti na nová pravidla zrušil pro naočkované i Bílý dům.

Administrativa prezidenta Joea Bidena čelila tlaku některých činitelů, aby svá doporučení upravila, zčásti proto, aby dala najevo Američanům výhody, jež plynou z očkování. Walenská mimo jiné prohlásila, že se jedná o svým způsobem poděkování těm, kteří si nechali vakcíny dát.

„Pokud jste plně naočkováni, můžete začít dělat věci, které jste kvůli pandemii dělat přestali,“ shrnula nový krok šéfka CDC.

Uvolnění doporučení však podle agentury Reuters zřejmě způsobí zmatky, protože podniky nemají žádnou možnost, jak s jistotou určit, zda je někdo skutečně naočkovaný, či nikoli. Walenská přitom prohlásila, že by lidé, kteří injekci dosud nedostali, měli roušky ve vnitřních prostorech nadále nosit.

Epidemiologické ukazatele se v USA v posledních týdnech stále zlepšují a podle řady expertů za tím stojí do značné míry právě agresivní očkovací kampaň současné vlády. Denní počty nových případů jsou nejnižší od září, počty zemřelých dokonce od loňského dubna. Podíl pozitivních testů ze všech provedených je pak nejnižší od začátku pandemie.

Alespoň jednu vakcínu proti covidu-19 dosud obdrželo 154 milionů Američanů, tedy 46 procent celé populace. Více než 117 milionů lidí v USA je již naočkováno plně, což znamená, že od jejich druhé injekce uplynulo nejméně 14 dní. Denní počty podaných injekcí se v poslední době snižují, úřady však nedávno schválily nasazení vakcíny od firem Pfizer a BioNTech pro osoby od 12 do 15 let a experti proto očekávají, že počty nově naočkovaných začnou brzy přibývat rychlejším tempem.