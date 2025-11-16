„Anti-Greta“ žádá o azyl v USA. V Německu mi hrozí vězení nebo smrt, tvrdí

Autor:
  15:04aktualizováno  15:04
Německá aktivistka Naomi Seibtová, které se v Evropě přezdívá „Anti-Greta“, podala ve Spojených státech žádost o politický azyl. Pětadvacetiletá influencerka tvrdí, že je ve své rodné zemi pronásledována za své politické názory a obhajobu svobody projevu.
Seibtová, podporovatelka nacionalistické Alternativy pro Německo (AfD), podala žádost podle Sekce 208 Zákona o přistěhovalectví a občanství. Prohlásila, že návrat do Německa by ji vystavil hrozbě uvěznění nebo fyzické újmy, informoval list The Washington Post.

Žádosti o azyl podané občany zavedené západní demokracie, jakou je Německo, nejsou běžné. Seibtová však svoje rozhodnutí odůvodňuje tím, že ji léta sledovala německá rozvědka a čelila výhrůžkám.

Německá kontrarozvědka se k jednotlivým případům odmítla vyjádřit. Aktivistka tvrdí, že neustále dostává výhrůžky smrtí od příznivců hnutí Antifa. Německá policie jí údajně sdělila, že nemůže nic dělat, „dokud nebude skutečně znásilněna nebo zabita“, a tím jí odmítla poskytnout ochranu.

Seibtová, která už nějakou dobu pobývá v USA, se začala sama prezentovat jako mučednice svobody slova. „V Německu je nezákonné poškozovat pověst politika. Tento zákon byl rozšířen za vlády Angely Merkelové a nyní jsou lidé zatýkáni. A jejich domy prohledávány jen kvůli příspěvkům na sociálních sítích. Jakmile se vrátím do Německa, mám pocit, že se mě pokusí zatknout,“ vysvětlila podle amerického deníku.

Spojení s Muskem

Klíčovým prvkem její žádosti je podpora vlivných amerických osobností. Mimo to, že podle svých slov přemosťuje Německo a hnutí MAGA a je angažovaná v americké krajní pravici, také komunikuje s miliardářem Elonem Muskem. Ten jí údajně dal zelenou k podání žádosti.

Seibtoví si také připisuje zásluhu za zprostředkování kontaktu mezi majitelem technologické firmy Tesla a spolupředsedkyní AfD Alice Weidelovou před letošními spolkovými volbami, kdy miliardář stranu hlasitě podporoval. Musk se prý bojí cestovat do Evropy, jelikož je extrémně nebezpečná, tvrdí mladá influencerka.

Nakloněný má Seibtová také Kongres. Republikánská kongresmanka z Floridy Anna Paulina Lunaová uvedla, že Seibtové „osobně asistuje“ s azylovou žádostí a že její případ řeší s ministrem zahraničí Markem Rubiem. Lunaová argumentuje, že Seibtová je cílem pronásledování kvůli podpoře Donalda Trumpa a odmítání levicové ideologie.

Do mezinárodního povědomí se mladá podporovatelka německých extremistů dostala během roku 2020, kdy zpochybňovala klimatickou změnu a kritizovala migrační politiku. Pracovala pro think-tank spojený s Trumpovou administrativou. V 19 letech byla médii označena za „Anti-Gretu Thunbergovou“, proti čemuž se ohrazovala.

Kontroverze azylové politiky

Žádost přichází v době, kdy administrativa prezidenta Donalda Trumpa signalizovala plány na možnou změnu azylové agendy. Návrhy se údajně budou zaměřovat na „obhájce svobody projevu v Evropě“, kteří údajně mají problémy kvůli vyjadřování názorů na masovoou migraci nebo podporu populistických stran.

Spojené státy mají podle prvního dodatku své ústavy neobvykle široký pohled na svobodu projevu. Naopak v Německu, vlivem jeho nacistické minulosti, existují výrazné limity pro nenávistné projevy a nacistickou propagandu.

Ačkoli je získání azylu pro občany demokracií obtížné, širší americká interpretace svobody projevu by podle expertů mohla přimět soudy k vážnému posouzení případu Seibtové. Mohlo by jít o zlomový případ v transatlantické debatě o svobodě projevu a demonstraci morální převahy amerického přístupu k regulaci politického projevu nad tím německým.

