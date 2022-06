Půlstoletí od slavné fotografie napalmové dívky. Snímek pomohl ukončit válku ve Vietnamu

Právě tento den uběhlo 50 let od pořízení fotografie nahé vietnamské holčičky, zasažené napalmem za vietnamské války. Snímek z 8. června 1972 popsal hrůzy vietnamské války způsobem, jakým by se to slovům nikdy nepodařilo, a pomohl ukončit jednu z nejkontroverznějších válek v amerických dějinách.