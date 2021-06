Napětí kvůli brexitu přerostlo na summitu G7 ve slovní přestřelku, Johnson argumentoval párky

Carbis Bay (Británie) Napětí kvůli dohodě o vystoupení Británie z Evropské unie přerostlo na summitu ekonomicky silných zemí G7 v britském Cornwallu ve slovní válku, napsala agentura Reuters. Britský premiér Boris Johnson argumentoval, že současné ujednání brání hladkému pohybu zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Británie a dokládal to na příkladu párků.

Na to francouzský prezident Emmanuel Macron reagoval, že je podle něj potřeba se soustředit na důležitější problémy, než je přeprava uzenin. Italský premiér Mario Draghi se pak připojil k sobotním výzvám Macrona i předsedkyně evropské komise Ursuly von der Leyenové a nabádal k dodržování pobrexitové dohody.



Neshody se týkají takzvaného severoirského protokolu, který je součástí brexitové dohody. Protokol počítá s tím, že se Severní Irsko bude řídit stejnými obchodními pravidly jako EU, aby se zabránilo vytvoření tvrdé hranice s Irskem. Londýn však k nelibosti unie jednostranně odložil slíbené kontroly zboží na trase mezi Severním Irskem a zbytkem Británie, neboť to podle Johnsonovy vlády narušuje každodenní pohyb zboží. V sobotu v reakci na výtky lídrů EU Johnson pohrozil, že Británie uplatní článek 16 protokolu a jednostranně ho pozastaví. Podle Reuters panují obavy, že takovýto krok by vyvolal obchodní válku.



Johnson se nesnažil francouzskému prezidentovi problém se severoirským protokolem vysvětlit na příkladu přepravy párků a zeptal se Macrona, co by řekl na to, kdyby nebylo možné vozit párky vyrobené v Toulouse do Paříže. Na to Macron odpověděl, že Toulouse a Paříž jsou součástí jednoho geografického území a že Severní Irsko je na ostrově. Podle listu The Sunday Telegraph Macronova odpověď vyzněla v tom smyslu, že Severní Irsko není součástí Británie.

Britský minstr zahraničí Dominic Raab Macronovy výroky označil za urážlivé a vyzval zástupce EU k respektu. „Mnozí představitelé EU tady v Carbis Bay, ale už měsíce a léta předtím se vyjadřovali o Severním Irsku jako o nějakým způsobem odděleném státu. A to je špatně,“ řekl Raab. Také Johnson si v sobotu v rozhovoru s televizí Sky News stěžoval, že někteří lidé zjevně nechápou, že Spojené království je jeden stát. Britský ministerský předseda také znovu zopakoval včerejší výrok, že Británie udělá cokoli, aby ochránila svoji územní celistvost.

Podle francouzské prezidentské kanceláře ale Macron myslel svoji námitku proti Johnsonovu příměru jinak. „Prezident chtěl poukázat na to, že jde o jinou situaci a že takové přirovnání nesní správné,“ vysvětlil Elysejský palác. „Připomenul (Macron) také premiérovi, že odchod z EU bylo britské rozhodnutí a že je třeba držet se daného slova,“ uvádí se ve stanovisku Elysejského paláce. Sám Macron pak řekl, že je podle něj čas ukončit spory o párcích a zaměřit se na zásadnější problémy.



„Doufáme, že spolu dokážeme uvést do praxe to, co jsme před několika měsíci podepsali,“ sdělil šéf Elysejského paláce reportérům na summitu. K němu se přidal také italský premiér Mario Draghi, který podtrhl, že „dohody se mají ctít“.

Podle šéfa britské diplomacie Dominika Raaba je to ale naopak EU, kdo nedodržuje dohodu. Potřebujeme, aby se dodržel text i jeho duch,“ řekl Raab. Evropské představitele také obvinil z „nevyrovnaného přístupu“. Edwin Poots, lídr Demokratické unionistické strany, největší politické síly v Severním Irsku, prohlásil, že podle něho by vláda měla přestat hovořit o úpravách severoirského protokolu a rovnou od něho odstoupit.

Diplomat přítomný jednání summitu G7 označil celou „brexitovou debatu“ za odvádění pozornosti. „Macron mu (Johnsonovi) řekl: ‚Netvrďte mi, že jste nevěděl, co podepisujete (v prosinci při podpisu dohody o brexitu)‘,“ řekl francouzský diplomat.

Johnson řekl, že nehledě na roztržku o brexitu projednali účastníci summitu obrovské množství témat. „Na summitu bylo uděláno nesmírné množství práce, které nemá s brexitem nic do činění,“ dodal.