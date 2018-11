Napětí na Krymu roste, Rusko zatarasilo Kerčský průliv. Stříleli na naše lodě, tvrdí Ukrajinci

MOSKVA/KYJEV Rusko v neděli zablokovalo vstup do Azovského moře skrz Kerčský průliv. Pod nově vybudovaný most postavilo obrovský tanker. Rusko tvrdí, že důvodem k tomu je neoprávněný vstup tří ukrajinských lodí do ruských vod. Podle ukrajinského námořnictva narazila v neděli loď ruské pohraniční stráže schválně do ukrajinského remorkéru.

Ukrajina obvinila Rusko, že střílelo na její lodě v Černém moři. Palba zasáhla jedno plavidlo a zranila člena posádky, uvedlo ukrajinské námořnictvo.



Obě strany se nyní vzájemně obviňují z provokativního chování. Podle bilaterální dohody mohou Rusko i Ukrajina využívat Azovské moře, které se nachází mezi oběma státy. Problémy se však objevují už od roku 2014, kdy Rusové anektovali ukrajinský poloostrov Krym a získali tak kontrolu nad Kerčským průlivem. Tam letos otevřeli most vedoucí na Krym z jižního Ruska.

Rusové zablokovali vstup do Azovského moře skrz Kerčský průliv obrovskou nákladní lodí.

Očitý svědek podle agentury Reuters sdělil, že Rusové postavili pod most velkou nákladní loď, která zablokovala vstup do Azovského moře. Navíc údajně viděl na místo přilétat dvě ruská válečná letadla Suchoj Su-25. V ruské státní televizi zase zaznělo, že se v okolí kromě letadel objevily i bojové vrtulníky.



Server Defense Blog dokonce tvrdí, že se Rusové chystají obsadit ukrajinské lodě. Server mimo jiné píše o tom, že se u krymského pobřeží objevily bojové helikoptéry s nočním viděním a nákladní vrtulníky, které na palubách přivezly ruské speciální jednotky. Operace by pak údajně měla proběhnout v pondělí v brzkých ranních hodinách.

Verze se různí

Situaci vyostřil konflikt, k němuž došlo v neděli. Loď ruské pohraniční stráže úmyslně narazila do ukrajinského remorkéru, oznámilo velení ukrajinského námořnictva. Naopak podle ruské tajné služby FSB, jejíž součástí je i pohraniční stráž, tři ukrajinská plavidla vplula neoprávněně do ruských vod.

Záběr ze srážky lodě ruské pohraniční stráže s ukrajinským remorkérem.

„Ruské pohraniční lodě v neděli podnikly otevřeně agresivní činy proti lodím vojenského námořnictva Ukrajiny,“ uvedlo velení ukrajinského námořnictva. To podle listu Ukrajinska pravda také informovalo, že v neděli dva malé dělové čluny v doprovodu remorkéru ukrajinského námořnictva uskutečňovaly plánovanou a i ruským úřadům předem ohlášenou plavbu z černomořského přístavu Oděsa do Mariupolu na březích Azovského moře.

„Avšak navzdory konvenci OSN o mořském právu a rusko-ukrajinské dohodě o spolupráci při využití Azovského moře a Kerčského průlivu pohraniční lodě Ruské federace - kutry Don třídy Sobol a Suzdalec třídy Mangust - uskutečnily otevřenou agresi proti ukrajinskému námořnictvu,“ praví se v ukrajinském komuniké. Kutr Don podle něj narazil do remorkéru, který poškodil. „Okupanti (Rusové) odmítají zajistit právo svobodné plavby, zaručené mezinárodními dohodami,“ zdůraznili Ukrajinci.

Ruská pohraniční stráž naopak podle listu Kommersant tvrdí, že ukrajinské lodě „překročily ruské hranice a vpluly do dočasně uzavřené oblasti výsostných vod Ruské federace“, čímž porušily konvenci OSN o mořském právu, „nebezpečně manévrovaly“ a „nepodřizovaly se zákonným požadavkům ruských úřadů“.