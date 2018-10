Napětí v Bavorsku. CSU dál klesá, straně rekordně padají preference

MNICHOV/PRAHA Již jen necelý týden mají bavorští křesťanští sociálové (CSU) čas na to, aby zachránili, co se dá. Průzkumy před zemskými volbami jim sice opět předpovídají vítězství, ale menší, než byli zvyklí. Bavorský premiér Markus Söder je v těchto dnech na roztrhání. Projíždí největší německou spolkovou zemí křížem krážem, denně absolvuje několik mítinků s občany.

Ať se však snaží sebevíc, jeho křesťanským sociálům (CSU) se stále nedaří zastavit pokles popularity. A dokonce se zdá, že ještě nedosáhli dna. Když letos na jaře spadly preference dlouhodobě vládnoucí bavorské strany na rekordně nízkých čtyřicet procent, její lídři předpokládali, že už nemůže být hůř.

To ale netušili, že propad CSU bude dál pokračovat. A tak týden před hlasováním agentury předpovídají pouze 33 procent, což pro stranu začíná být nebezpečné.

Pokud by se totiž čísla z této prognózy, kterou uveřejnila veřejnoprávní stanice ARD, potvrdila, vznikla by minimálně teoretická možnost, že by křesťanští sociálové nemuseli být v nové vládě vůbec zastoupeni. To by se stalo poprvé od roku 1954.

Jedenapadesátiletý premiér Söder, který stojí v čele bavorské vlády od poloviny března, dlouho tvrdil, že špatným průzkumům nevěří. V posledních dnech ale zjevně změnil dosavadní taktiku. Teď už nevynechá jedinou příležitost, aby své krajany nevaroval před tak zvanými „berlínskými poměry“.

Tím má na mysli jednak skutečnost, že i v bavorském parlamentu by mohlo být po volbách zastoupeno až sedm stran, jak se to stalo po loňských volbách do německého Spolkového sněmu. To prý může i v Mnichově vést k obtížnému formování nové vlády.

„Zdá se mi, že i bavorská demokracie se může začít otřásat,“ prohlásil Söder minulý týden pro deník Bild s tím, že kromě protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) by mohla za určitých okolností překonat pětiprocentní hranici i postkomunistická Levice.

„Berlínskými poměry“ jsou ale míněny i permanentní spory v celostátní vládní koalici vedené kancléřkou Angelou Merkelovou. A tady míří Söder do vlastních řad. Součástí celostátní vlády je i jeho CSU, ta ovšem nevynechává žádnou příležitost, aby se dostala s ostatními partnery do křížku. To pak kontrastuje se Söderovou snahou prezentovat CSU jako seriózní sílu.

Seehofer opětuje palbu

V Berlíně navíc působí na pozici ministra vnitra Söderův rival a předchůdce na pozici bavorského premiéra, Horst Seehofer. Nepřekvapí proto, že právě on se do Södera opřel. V rozhovoru pro nedělník Welt am Sonntag, připomněl, že to byl on, kdo před pěti lety CSU zajistil znovu absolutní většinu mandátů. A dal najevo, že totéž očekává od svého nástupce.

Detailní průzkumy nálad mezi bavorskými voliči ukázaly, že CSU v posledních měsících ztratila podporu u dvou dosud věrných voličských skupin: mezi obyvateli venkova a mezi ženami. Zejména mnohé voličky nemohou Söderovi a Seehoferovi zapomenout, jak v minulosti často i nevybíravě útočili na kancléřku Merkelovou kvůli její migrační politice.