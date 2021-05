Nápor migrantů vystrašil Ceutu. Vyhrožování může některým státům sloužit jako dobrý byznys

CEUTA/PRAHA Většina afrických běženců, kteří začátkem týdne pronikli na území španělské enklávy Ceuta, se již vrátila do Maroka. Případ opět připomněl, že vyhrožování migrací může některým státům sloužit jako politická karta i dobrý byznys.

Na záběry Afričanů, snažících se překonat hraniční plot mezi územím Maroka a španělskými enklávami Ceutou či Melillou na severoafrickém pobřeží, si už svět zvykl. Tentokrát to ale byla jiná „liga“. Na počátku tohoto týdne se během necelých dvou dnů do Ceuty podařilo dostat více než osmi tisícům lidí, z čehož bylo asi 1500 dětí. Jednalo se většinou o Maročany, mezi běženci ale byli také lidé z jiných chudých států západní Afriky.

Migranti se do Ceuty dostali podél pobřeží po moři – krátký úsek přes vnější hranici Evropské unie překonali buď plaváním, nebo na svépomocí zbudovaných jednoduchých plavidlech (pozemní hranici mezi Ceutou a Marokem lemuje vysoký plot). Rozhodně však nešlo o nahodilou akci: marocká policie, na rozdíl od běžného režimu, kritický úsek hraniční linie přestala hlídat a zpráva o „volné“ hranici se mezi obyvateli rozšířila rychlostí blesku.

Hra o Západní Saharu

Zjevným spouštěčem „pochodu do Ceuty“ bylo rozhodnutí španělské vlády z poloviny dubna poskytnout lékařskou péči Ibrahímovi Ghálímu, zakladateli hnutí Fronta Polisario, které hájí zájmy Saharských Arabů a usiluje o nezávislost Západní Sahary. Ghálí, jenž se ve Španělsku léčí s covidem-19, patří mezi úhlavní nepřátele Maroka. Rabat totiž většinu sporného území Západní Sahary okupuje a považuje ji za součást svého území.

Marocké nároky na Západní Saharu, která je podle metodiky OSN „územím bez vlastní suverenity“ (organizace tedy marocký zábor neuznává), loni podpořil tehdejší americký prezident Donald Trump. Uznání ze strany USA bylo součástí širšího politického obchodu, v jehož rámci Maroko navázalo oficiální vztahy s Izraelem.

Marocké úřady napjatou situaci konkrétně nekomentovaly, Rabat však povolal svoji velvyslankyni ve Španělsku ke konzultacím. „Je potřeba přijmout fakt, že určité činy mají jisté důsledky,“ stojí v prohlášení marocké ambasády.

Mnozí experti jsou mnohem přímočařejší. „Je to hodně silný vzkaz. Maroko nám řeklo: ‚Měli byste zohledňovat naše zájmy – jinak budete mít na hranici problém‘,“ sdělil serveru France24 Isaias Barrenada, profesor mezinárodních vztahů na madridské univerzitě Complutense.

Dejte miliony, bude klid

Španělský premiér Pedro Sánchez poslal do Ceuty armádní posily a sám enklávu v úterý navštívil. „Obnovíme pořádek jak ve městě, tak na hranici,“ slíbil předseda španělské vlády obyvatelům Ceuty, kterých tam trvale žije asi 90 tisíc, a situaci označil za „vážnou krizi“. Vojáci zřídili pro migranty provizorní lůžka na stadionu a záhy se začalo organizovat vyhošťování migrantů zpět do Maroka. To probíhá bez větších problémů a do čtvrtečního večera většina nově příchozích již Ceutu opustila.

Marocké úřady mezitím obnovily běžný režim kontrol u hranice Ceuty a severoafrická země tak vyšla z krize – přinejmenším finančně – jako vítěz. Španělská vláda již schválila mimořádnou dotaci pro Maroko ve výši 30 milionů eur (asi 760 milionů korun) na „potírání nelegální migrace“. Zda lacino získané peníze podnítí Rabat k tomu, aby to zkoušel znovu, ukáže budoucnost.