Narodit se v USA nemusí stačit. Trump chce zrušit přes sto let staré ústavní právo

WASHINGTON/PRAHA Americký prezident Donald Trump týden před volbami rozdmychává protiimigrační nálady. Ve snaze získat dostatek hlasů Trump v úterý oznámil, že chce zrušit zásadu, díky které se lidé narození na území USA automaticky stávají občany země. Zároveň stále klade důraz na „invazi“ migrantů na hranicích s Mexikem.

„Jsme jedinou zemí na světě, kam nějaký člověk přijde, má dítě a to dítě je se všemi výhodami občanem Spojených států,“ stěžoval si prezident Trump v pořadu portálu Axios, který kabelová televize HBO bude vysílat v neděli. „Je to směšné. Musí to skončit,“ dodal prezident.

Právo na občanství v případě narození na území USA patří k historickému dědictví, které sahá do 19. století, respektive do doby po skončení občanské války. Byla přijata 14. dodatkem americké ústavy, kterým bylo černošské obyvatelstvo uznáno za plnohodnotné občany.

V současnosti se děti cizinců, včetně nelegálních migrantů, stávají automaticky občany Spojených států, pokud se na narodily na území USA. Tato praxe byla zavedena po soudním sporu z roku 1898 Spojené státy vs. Wong Kim Ark, ve kterém si tehdy 24letý Kim Ark obhájil svá práva, ačkoliv jeho rodiče byli imigranti z Číny.

Podle konzervativních médií však migranti tento postup úřadů často zneužívají. Migranti bez dokladů, kteří v USA přivedou na svět dítě, totiž následně relativně často úspěšně dosáhnou na možnost v zemi zůstat, aby se o svého nezletilého potomka, občana USA, mohli starat. O takovýchto dětech migrantů se pak v USA hovoří jako o kotvách.

Média nicméně upozorňují, že obdobnou zásadu uplatňují přes tři desítky zemí, především v Latinské Americe. Další desítky zemí ji pak uznávají v omezené míře, vyžadují například legální pobyt rodičů v zemi či to, aby se jeden z rodičů v daném státě rovněž narodil.

V České republice ze zákona získá české občanství narozením i dítě, jehož oba rodiče jsou sami bez občanství a pokud jeden z rodičů má v zemi v době porodu povolen pobyt na více než 90 dní.

Pokud se Trump rozhodne zásadu známou jako „ius soli“ ukončit, bude to podle deníku Washington Post nejdramatičtější prezidentův krok v rámci jeho tažení proti nelegální migraci. Deník The Guardian upozorňuje, že se Trump pokusí zásadu zrušit, lze s jistotou se dá očekávat, že se o ústavnost dekretu před americkými soudy svede právní bitva.

„Říkají, že to mohu udělat jen exekutivním nařízením,“ řekl Trump o radách právníků a poradců Bílého domu. K úvahám o blokaci dodal, že vše je ve stavu vývoje, ale že se tak stane, navzdory tomu, že s ním vedení jeho strany nesouhlasí. Například předseda republikánů v dolní komoře amerického Kongresu, Sněmovně reprezentantů, Paul Ryan Trumpův názor nesdílí.

„To zjevně není možné. Nemůžete ukončit získávání občanství po narození v USA prezidentským výnosem,“ řekl Ryan, který se proti prezidentovi zřídkakdy staví podobně jednoznačně. Podle něj by bylo nutné přijmout další dodatek k ústavě, na nějž je potřeba ústavní většina v Kongresu.

Snaha získat hlasy

Zostřenou protiimigrační rétorikou před listopadovými kongresovými volbami chce Trump podle AP vyburcovat příznivce, aby dali hlas republikánům, a tak pomohli udržet republikánskou kontrolu v Kongresu. Podobně tomu je nespíš i v případě tzv. karavan mířících k jižní hranici USA.

Administrativa prezidenta Trumpa i podle komentátora Fox News Sheparda Smithe rozdmychává nenávist a děsí obyvatelstvo strachem z migrantů i tím, že proti dvěma karavanám migrantů, v nichž jsou i celé rodiny prchající před chudobou a vysokou kriminalitou, posílá 5200 vojáků.

Ostrahu hranice s Mexikem přitom v minulosti již posílilo asi 2000 příslušníků národní gardy. Migrantů je ve větší karavaně okolo sedmi tisíc, především z Hondurasu a Guatemaly, a nachází se v jihomexickém státě Oaxaca zhruba měsíc pěší cesty od hranice.

Prezident Donald Trump v pondělí na Twitteru napsal, že součástí karavany jsou i příslušníci gangů, a pochod migrantů označil za invazi, na kterou se USA a vojáci připravují.