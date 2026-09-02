Narušit civilní lety nedovolíme, reaguje Rusko na Zelenského „uzavřené nebe“

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  13:56aktualizováno  13:56
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Rusko nedovolí Ukrajině vážně narušit civilní lety, prohlásil ruský ministr dopravy Andrej Nikitin. Prohlášení učinil po úterním vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který upozornil aerolinky a pojišťovny na to, že ruský vzdušný prostor je kvůli ukrajinským dronům nebezpečný, takže ruské nebe je fakticky uzavřené. Ukrajina podniká vzdušné údery na cíle v Rusku v sebeobraně před ruskou invazí.

Válka na Ukrajině

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„Samozřejmě, že se na to připravujeme a že bereme v úvahu všechny takové hrozby. Neustále zlepšujeme leteckou bezpečnost a letištní bezpečnostní požadavky, na všechno máme řešení. Máme řešení na všechny hrozby, které teroristé vyslovují,“ řekl Nikitin.

Ruský ministr dopravy Andrej Nikitin (2. září 2026)
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Poznamenal, že jeho úřad je v úzkém kontaktu s ministerstvem obrany a národní gardou. „Věřím, že nedovolíme žádné výraznější narušení civilní letecké dopravy,“ dodal.

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý řekl, že slova ukrajinského prezidenta znějí jako státní terorismus. Putin, z jehož rozkazu vpadla v únoru 2022 ruská vojska na Ukrajinu, rovněž řekl, že s teroristy se nevyjednává.

Zelenskyj uvedl, že Ukrajina nemá v plánu ohrožovat civilní letectví jako takové. „Nechceme, aby byly zmařeny životy nevinných lidí. Proto varujeme naše partnery: bezpečné dny na ruském nebi skončily,“ uvedl.

Je podle něj důležité, aby varování slyšely letecké společnosti, které v současnosti létají především na letiště v Moskvě, Petrohradu a do dalších klíčových destinací v Rusku.

Ruské úřady jsou nuceny prakticky denně přerušovat civilní leteckou dopravu v oblastech s výskytem dronů. Ruská protivzdušná obrana, která odvracela ukrajinský dronový útok, v prosinci 2024 zasáhla letadlo Azerbaijan Airlines, což vedlo k nouzovému přistání v Kazachstánu a desítkám obětí.

Válka na Ukrajině

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