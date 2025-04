„Cítíme a vidíme, že evropské země, zejména Francie, Velká Británie a Německo, zvyšují úroveň eskalace kolem ukrajinského konfliktu,“ řekl Naryškin. „Musíme tedy jednat preventivně. Jsme na to připraveni.“

„Vidíme nárůst vojenských příprav zemí NATO, včetně posilování jejich pozic na hranicích s Běloruskem, Ruskem a Kaliningradskou oblastí Ruska,“ dodal. Obvinil Polsko a Pobaltí, že jsou hlavními podněcovateli agresivního jednání NATO proti státům Svazu Ruska a Běloruska, přinejmenším v rétorické oblasti. Vadí mu plány Varšavy hostit americké jaderné zbraně a rozmístit kolem hranic s Běloruskem a ruskou exklávou Kaliningrad vojenské miny.

„Měli by si uvědomit, a zatím si to neuvědomují, že v případě agrese Severoatlantické aliance proti státu Svazu bude následovat odveta, samozřejmě na celý blok NATO, ale ve větší míře budou jako první zasaženi zastánci těchto myšlenek v politických kruzích Polska a pobaltských zemí,“ varoval šéf ruské rozvědky.

Naryškin též obvinil Polsko a Pobaltí, že se chystají narušit květnové oslavy konce Velké vlastenecké války (ruský termín pro druhou světovou válku). Podle něj nejmenovaná baltská země plánuje zničení hrobů vojáků Rudé armády.

Blízký Putinův spojenec se vyjádřil i k americko-ruským jednáním o konci války na Ukrajině. „Docela intenzivní dialog na různých úrovních“ je podle něj „zcela jasně drastická změna od předchozí administrativy bývalého amerického prezidenta Joea Bidena“. Ocenil, že současná administrativa Donalda Trumpa se „snaží pochopit příčiny ukrajinské krize a vyřešit je“.

Naryškin zdůraznil, že Moskva přijala Trumpovo třicetidenní moratorium na údery proti ruským a ukrajinským energetickým zařízením. Rusko ale nepřijalo třicetidenní příměří s Ukrajinou, ačkoliv Kyjev k němu byl ochotný, a stále pokračuje v úderech na civilní cíle na Ukrajině. Ruské jednání zkritizoval i sám Trump.

Lukašenko ocenil spojenectví Běloruska a Ruska a jejich vzájemnou bezpečnostní smlouvu. „Absolutní bezpečnost, nikdo nepůjde do války s jadernou zemí,“ řekl prezident země, která hostí ruské jaderné zbraně. „Ať už by někdo chtěl Severní Koreu vymazat z povrchu zemského sebevíc, nestane se tak, je to jaderný stát. Stejné je to s Běloruskem.“

Podle Lukašenka uzavření únorové bezpečnostní dohody odradilo sousední země od nepřátelských akcí. „Poláci, pobaltské země a tak dále měli své vlastní plány, ale teď jsou zticha. Sleduji jejich prohlášení, dostávám zprávy: jsou teď opatrní.“