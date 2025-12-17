Při slyšení v Senátu před dvěma týdny Isaacman uvedl, že NASA musí zrychlit tempo, aby v tomto desetiletí porazil Čínu v závodě o návrat na Měsíc.
Prozatímní ředitel NASA Sean Duffy již Isaacmanovi na síti X poblahopřál a dodal, že NASA se na Měsíc vrátí v roce 2028.
Isaacmana, který podniká ve financích a letectví a který je spojencem multimiliardáře Elona Muska, nominoval prezident Donald Trump začátkem listopadu. Jednalo se už o druhou nominaci Isaacmana, protože Trump ho původně vybral loni v prosinci, nicméně v květnu nominaci stáhnul s tím, že jeho jmenování by bylo „nevhodné“.