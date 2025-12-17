NASA má nového šéfa. Spojenec Muska uspěl napodruhé, dříve ho Trump odmítl

Autor: ,
  22:36aktualizováno  22:36
Americký Senát potvrdil miliardáře a soukromého astronauta Jareda Isaacmana jako nového šéfa Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Isaacman se tak stal patnáctým šéfem úřadu. V republikány ovládaném Senátu pro něj hlasovalo 67 senátorů, proti jich bylo 30.
Jared Isaacman, kandidát amerického prezidenta Donalda Trumpa na post ředitele...

Jared Isaacman, kandidát amerického prezidenta Donalda Trumpa na post ředitele Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA), vypovídá během slyšení Senátního výboru pro obchod, vědu a dopravu v Kapitolu ve Washingtonu. (3. prosince 2025) | foto: Reuters

Volbou nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa na post šéfa NASA je...
Volbou nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa na post šéfa NASA je...
Členové posádky Polaris Dawn Anna Menonová, Scott Poteet, velitel Jared...
Jared Isaacman a Anna Menonová u letounu Albatros L-39 během tréninku
8 fotografií

Při slyšení v Senátu před dvěma týdny Isaacman uvedl, že NASA musí zrychlit tempo, aby v tomto desetiletí porazil Čínu v závodě o návrat na Měsíc.

Prozatímní ředitel NASA Sean Duffy již Isaacmanovi na síti X poblahopřál a dodal, že NASA se na Měsíc vrátí v roce 2028.

Isaacmana, který podniká ve financích a letectví a který je spojencem multimiliardáře Elona Muska, nominoval prezident Donald Trump začátkem listopadu. Jednalo se už o druhou nominaci Isaacmana, protože Trump ho původně vybral loni v prosinci, nicméně v květnu nominaci stáhnul s tím, že jeho jmenování by bylo „nevhodné“.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.