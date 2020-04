‚Naše chladničky jsou plné.‘ New York uvolnil regulaci emisí kvůli nočnímu provozu krematorií, ta totiž nestíhají

New York Newyorská krematoria pracují hluboko do noci a městská správa hřbitovů se poohlíží i po jiných městech státu New York, aby tam pohřbívala rostoucí počet obětí nákazy koronaviru. Šíření nákazy sice v největším americkém městě ještě nedospělo k předpokládanému maximu, ale tak intenzivní nápor na městské pohřební služby, jemuž čelí už nyní, město ještě nezažilo, napsala ve čtvrtek agentura Reuters.

Prázdná kongresová centra, hotely a ubytovny. Armáda v USA je přebuduje na stovky provizorních nemocnic Koronavirus zatím v New Yorku zabil kolem 1400 lidí a to nejhorší se teprve čeká. „Připravujeme se na ten nejtěžší scénář a v mnoha ohledech už to začíná,“ řekl agentuře Mike Lanotte, ředitel Sdružení ředitelů pohřebních ústavů státu New York. Většina newyorských nebožtíků opouští tento svět v krematoriích, která jsou v New Yorku čtyři: v Brooklynu, Bronxu a dvě v Queensu. Jejich provoz se od počátku epidemie zvýšil nejméně o polovinu. Město dokonce uvolnilo regule limitující znečištění ovzduší, aby krematoriím umožnilo noční provoz.

koronavirus ve městě New York Nakažených ve státě New York přibylo za den 8000. Je jich víc než v pevninské Číně „Tohle si nikdo nedokázal představit,“ řekl ředitel newyorského krematoria Fresh Pond v Queensu J. P. Di Troia, který v oboru pracuje 52 let. V Greenwoodském krematoriu v Brooklynu spalují až 20 mrtvých denně, což je dvojnásobek proti normálnímu stavu. Čekací doba na kremaci se prodlužuje. „Naše chladničky jsou plné,“ stěžoval si Andrew Nimmo, ředitel pohřební služby v obci Bergen na dohled od New Yorku. Krizová situace dopadá i na nemocnice, kde se nebožtíci hromadí, protože pozůstalí nemají termín pro kremaci. Některé nemocnice problém řeší pomocí pronajatých chladírenských vozů. Funerální odbor na newyorské radnici si poprvé ve své praxi vyžádal denní hlášení o všech provedených kremacích a pohřbech ve městě, aby mohl situaci kontrolovat. V případě potřeby bude mrtvé posílat k pohřbům do jiných měst státu New York. Guvernéři USA musí mezi sebou soutěžit o ventilátory, zatímco Trump posílá zásoby do Evropy Část nebožtíků už teď končí na Hartově ostrově nedaleko Bronxu, kde obvykle odpočívají jen bezejmenní mrtví a lidé, o nichž se po smrti muselo postarat město. Pohřbívají je tam vězňové, jejichž vytížení je ve čtvrtek trojnásobné. Omezení kontaktu mezi lidmi navíc pozůstalým komplikuje poslední rozloučení. V pohřební síni nesmí být - vyjma nebožtíka - víc než deset lidí. Mnozí pozůstalí během pohřbu zůstávají ve svých autech. Rakví se lidé nesmějí dotýkat, aby nenakazili hřbitovní službu. Některé pohřby se odbývají virtuálně, pozůstalí obřad sledují prostřednictvím videokonference.