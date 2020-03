Naše nejtemnější hodina, okomentoval Conte současná opatření boje proti koronaviru v Itálii

Řím Je to naše nejtemnější hodina. Současnou situaci, kdy Itálie drastickými opatřeními bojuje proti prudkému šíření nového koronaviru, tak komentoval italský premiér Giuseppe Conte v rozhovoru s deníkem La Repubblica. Šéf italské vlády vyjádřil přesvědčení, že země současnou krizi zvládne, a vyzval Italy ke změně životního stylu a k omezení společenských styků.

„Je to naše nejtemnější hodina, ale my to zvládneme,“ parafrázoval Conte jeden z citátů britského premiéra Winstona Churchilla z 2. světové války.

„V současné fázi je obtížné dělat předpovědi. Čelíme novému typu viru. Vláda intenzivně a co nejsoustředěněji koordinuje organizační mašinerii. Chceme šíření viru omezit a posílit zdravotní struktury, abychom tuto výzvu zvládli. Jsme silná země,“ uvedl Conte v rozhovoru, který dnes otiskl italský list.

Premiér vyzval Italy, aby změnili svůj životní styl a vzdali se společenských styků. „Není jednoduché ze dne na den změnit životní zvyklosti a přijmout osobní oběť pro společné blaho. S těmito obtížemi se potýkáme všichni,“ prohlásil šéf italské vlády. „Pokud budeme všichni respektovat pravidla, Itálie se brzy zotaví,“ dodal politik, který stojí v čele vlády od loňského června.

Sám Conte už podstoupil test na koronavirus poté, co se nakazil šéf koaliční Demokratické strany Nicola Zingaretti. U Conteho byl výsledek testu negativní. „Moji lékaři jsou starostliví a pozorně o mě pečují. Důvěřuji jim,“ řekl Conte.