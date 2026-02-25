„Chceme uzavřít dohodu,“ prohlásil Trump s tím, že upřednostňuje diplomatické řešení. V posledních dnech se v souvislosti s možným krachem jednání hovořilo o tom, že by USA mohly proti Íránu provést další vojenskou operaci. Trump v projevu prohlásil, že od Teheránu ještě neslyšel, že nikdy nevyvine jadernou zbraň. Írán přitom označil za „největšího sponzora terorismu“ a dodal, že nikdy nedopustí, aby atomovou zbraň.
Trump v projevu také poděkoval svým republikánům za navyšování investic do armády a poznamenal, že přiměl spojence v NATO, aby také zvýšili své výdaje na obranu.
Prezident, který otevřeně touží po Nobelově ceně míru, rovněž zopakoval své tvrzení, že ukončil osm válek, což deník The New York Times (NYT) označil za „přehnané“ s tím, že v některých ze zmíněných zemích opět propukl konflikt.
Šéf Bílého domu rovněž prohlásil, že Rusko by nezaútočilo na Ukrajinu, kdyby byl tehdy prezidentem. O tom, že válka, kterou Rusko zahájilo celoplošnou invazí 24. února 2022, stále pokračuje, se Trump prakticky nezmiňoval, ačkoliv před svým znovuzvolením tvrdil, že by konflikt ukončil za 24 hodin, připomněl NYT.
„Vyhráváme tolik, že lidé nevědí, co s tím dělat“
Trump dále prohlásil, že hranice USA s Mexikem je nyní nejvíce „zabezpečená, nepřátelé se bojí a armáda a policie jsou připraveny“.
„Po čtyřech letech, během nichž miliony a miliony nelegálních přistěhovalců proudily přes naše hranice zcela bez omezení a kontroly, máme nyní nejsilnější a nejbezpečnější hranice v americké historii,“ uvedl prezident a poznamenal, že pašování drogy fentanylu do USA od jeho loňského návratu do funkce kleslo o „rekordních 56 procent“.
„Amerika je respektována jako nikdy předtím,“ uvedl Trump s tím, že „stav unie je silný“. „Naše země opět vyhrává, dokonce vyhráváme tolik, že lidé nevědí, co s tím dělat,“ uvedl Trump, načež poukázal na přítomný mužský hokejový tým, který získal zlato na ZOH v Miláně. Oznámil také, že udělí Prezidentskou medaili svobody, což je v USA nejvyšší civilní vyznamenání, brankáři Connoru Hellebuyckovi.
Inflace je nyní v USA podle Trumpa nejnižší za posledních pět let. Podle prezidenta díky jeho politice výrazně klesly ceny vajec a dalších potravin, spotřebitelského zboží a léků na předpis. Trump přitom zkritizoval svého předchůdce Joea Bidena s tím, že měl na svědomí „nejhorší inflaci v dějinách“ USA. Stanice CNN označila Trumpovo tvrzení, že od Bidena převzal zemi s nejhorší inflací v dějinách USA, za nepravdivé. Za Bidenova mandátu dosáhla inflace 9,1 procenta v červnu 2022 po ruské invazi na Ukrajinu. Rekordní inflaci přitom Spojené státy zažily v roce 1920, kdy dosáhla 23,7 procenta, poznamenala BBC.
Trump také sdělil, že Spojené státy obdržely od Venezuely více než 80 milionů barelů ropy. Toto oznámení přišlo dva měsíce poté, co americké komando uneslo venezuelského autoritářského vůdce Nicoláse Madura, načež jeho funkci jako prozatímní prezidentka převzala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová. „Americká produkce ropy vzrostla o více než 600 000 barelů denně a právě jsme od našeho nového přítele a partnera, Venezuely, obdrželi více než 80 milionů barelů ropy,“ uvedl Trump.
Prezident také vyzdvihl zrušení iniciativ na podporu rozmanitosti, rovnosti a začleňování (DEI) ve federálních agenturách, armádě či veřejných univerzitách. „Ukončili jsme DEI v Americe,“ prohlásil Trump . „Naše země opět vítězí,“ dodal.
Prezident rovněž opět zkritizoval rozhodnutí Nejvyššího soudu, který se minulý týden postavil proti mechanismu, kterým zavedl plošná globální cla. Šéf Bílého domu krok soudu označil za nešťastný a otočil se ke čtyřem přítomným z devíti soudců Nejvyššího soudu, pět jich totiž nedorazilo. Soudci rozhodli v neprospěch cel poměrem šesti ku třem. Trump cla označil za účinná s tím, že přispěly k „ohromujícímu ekonomickému obratu“.
Trump dále oznámil, že Bílý dům před čtyřmi měsíci zahájil „válku proti podvodům“ a že operaci povede viceprezident J. D. Vance. Uvedl, že ve čtyřech státech vedených demokraty – Minnesotě, Kalifornii, Massachusetts a Maine – dochází ke „korupci, která drancuje Ameriku“.
Prezidentova tvrzení o podvodech v Minnesotě se týkají řady obvinění z podvodů v souvislosti se státem spravovanými programy sociální pomoci, které se poprvé dostaly do hledáčku médií v roce 2022 a znovu na konci loňského roku, připomněla CNN. Demokratická politička z Minnesoty Ilhan Omarová, která se stala první somálskou Američankou zvolenou do Kongresu, při projevu vykřikla, že Trump je lhář. Její demokratická kolegyně ji vzápětí chytila za ruku, všimla si BBC.
Trump překonal rekord Clintona
Trump stanovil rekord v nejdelším projevu o stavu unie, když mluvil hodinu a 48 minut. Překonal rekord Billa Clintona, který při svém posledním projevu v roce 2000 řečnil hodinu a 28 minut.
Projev k oběma komorám Kongresu v americkém hlavním vysílacím čase pronesl uprostřed obzvláště obtížného období, kdy čelí řadě výzev doma i v zahraničí. V listopadu přitom USA čekají kongresové volby v polovině volebního období.
Mnozí demokratičtí politici tradiční poselství bojkotovali. Server Axios píše, že na začátku Trumpova projevu napočítal v sále 20 demokratických senátorů a necelých 110 demokratických členů Sněmovny reprezentantů, což je zhruba polovina demokratů v každé z komor Kongresu.
Hned na začátku projevu byl ze sálu vyveden demokratický kongresman Al Green. Podobně byl stejný zákonodárce vyveden při Trumpovu projevu ke Kongresu i loni.
Politik z Texasu přišel s transparentem, na kterém stálo: Černoši nejsou opice. Odkazoval se zjevně na Trumpův dřívější příspěvek na jeho sociální síti Truth Social s videem, které zobrazovalo bývalou hlavu státu Baracka Obamu a jeho manželku Michelle jako primáty. Bílý dům později příspěvek odstranil a tvrdil, že ho zveřejnil jeho zaměstnanec omylem.
Přítomni byli kromě zákonodárců četní hosté včetně vdovy po aktivistovi Charliem Kirkovi, první dáma Melania Trumpová či další členové prezidentovy rodiny.