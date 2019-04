Našemu ekosystému hrozí kolaps. Rebelie proti vyhynutí upořádala protesty napříč Evropou

Stoupenci Rebelie proti vyhynutí uspořádali po celém světe řadu masivních protestů, při kterých leželi na zemi jako mrtví. Podle serveru The Guardian chtějí aktivisté upozornit na nebezpečí, že lidská rasa může vyhynout v důsledku globálního oteplování.

Nejmasivnější protesty se odehrály ve Franci, Austrálii, Finsku, Itálii, Velké Británii a na mnoha dalších místech v Evropě. Protestující, kteří leželi na zemi v dopravních uzlech, v nákupních střediskách a kulturních centrech, požadovali radikální změny, které pomohou odvrátit přírodní katastrofu, uvedl The Guardian.

V Galerii Kelvingrove v Glasgow si okolo 300 aktivistů lehlo pod Dippyho, slavnou kopii kostry dinosaura. Mnoho z nich drželo transparenty s nápisem „Jsme na řadě?“

Dvanáctiletá Linda řekla: „Chceme zvýšit povědomí o klimatických změnách. Pokud budeme pokračovat stejně jako doposud, můžeme my lidé vyhynout stejně jako Dippy.“ Sedmiletý Aoibhìn uvedl: „Mnoho zvířat umírá kvůli změnám klimatu.“

Podle listu The Guardian organizátoři uvedli, že v protestech budou pokračovat, dokud místní a ústřední vlády neslíbí nulové skleníkové emise v průběhu jedenácti let. Aktivisté také požadují založení občanského shromáždění pro klima, které by na tyto změny dohlíželo.

Skupina protestujících uvedla, že zemědělství, přehnaný rybolov a odlesňování by mohly vést k nedostatku potravin ve Velké Británii a k vážným záplavám v Glasgow.

Ve švédském městě Lund mnoho protestujících vydláždilo ulice svými těly. Naléhali na obyvatele města, aby věnovali více pozornosti rýsující se klimatické katasrofě.

V Oslu asi 30 lidí obsadilo poschodí v obchodním centru. Norští zástupci Rebelie proti vyhynutí tweetovali: „Při stávce v Oslu protestujeme proti textilnímu průmyslu, který způsobuje degradaci přírody. Je to druhý největší znečišťovatel po ropném průmyslu.“

Tyto akce byly součástí celosvětových oslav vyvolané berlínskou odnoží Rebelie proti vyhynutí, která se isnpirovala londýnskými protesty v listopadu 2018

Mluvčí uskupení uvedl: „Našemu ekosystému hrozí kolaps, který povede nejen k masivnímu vyhynutí bezpočtu druhů, ale také ke ztráty úrodnosti půdy a k výkyvům počasí, které s sebou přinese společenskou krizi, hladomor, válku a migraci.