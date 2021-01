Násilnosti v americkém Kapitolu mají pátou oběť. Zemřel policista, který chránil areál

Washington Policie amerického Kapitolu oznámila, že středeční násilí má pátou oběť. Zraněním způsobeným během vpádu příznivců prezidenta Donalda Trumpa do budovy Kongresu podlehl policista ze sboru chránící areál. Informovaly o tom v pátek světové agentury. Kolem jeho úmrtí v uplynulých hodinách panovaly nejasnosti. Policie totiž nejprve zprávu o smrti policisty, kterou s odvoláním na své zdroje přinesla některá renomovaná americká média, popřela.

Nyní policie Kapitolu potvrdila smrt Briana Sicknicka, který pro ni pracoval od roku 2008. Sicknick zasahoval během středečních násilností v Kapitolu, kde se dostal do fyzického střetu s příznivci prezidenta Trumpa a utrpěl přitom zranění. Poté, co se vrátil na oddělení, zkolaboval a zdravotníci ho převezli do nemocnice, cituje televize ABC policii. Ve čtvrtek v noci zraněním podlehl. Jeho smrt bude vyšetřovat metropolitní policie.



O úmrtí policisty původně informovaly s odvoláním na několik svých zdrojů například CNN nebo The New York Times. Oznámil ji rovněž na svém twitterovém účtu kongresman Dean Phillips. „Byl jsem zpraven o tom, že důstojník policejního sboru Kapitolu zemřel na zranění, která utrpěl během včerejšího útoku na Kapitol,“ napsal na sociální síti politik.

Policie však v následném prohlášení uvedla, že několik policistů bylo zraněno a někteří hospitalizováni, nikdo však nezemřel. CNN poté citovala šéfa odborů policejního sboru Kapitolu Guse Papathanasioua, podle něhož byl policista na přístrojích udržujících ho při životě. Nakonec ale policie v oficiálním prohlášení smrt policisty potvrdila.



Dav příznivců prezidenta Donalda Trumpa ve středu vnikl na půdu Kapitolu, policie přitom smrtelně postřelila podporovatelku šéfa Bílého domu, další tři lidé zemřeli kvůli náhlým zdravotním příhodám.

Podle velitele policejního sboru chránícího Kapitol Stevena Sunda bylo zraněno více než 50 členů policejní ochrany Kongresu a metropolitní policie, přičemž několik z nich skončilo v nemocnici s „vážnými zraněními“.



Zranění jsou i mezi Trumpovými podporovateli, kteří násilnosti rozpoutali. Podle záchranné služby převezly sanitky do nemocnic lidi například kvůli zlomeninám, které utrpěli při šplhání po západní fasádě Kapitolu. Zdravotníci řešili i srdeční zástavy.

Washingtonská policie po násilnostech zatkla více než 90 lidí. Podle prokurátora federálního distriktu metropole Washingtonu Michaela Sherwina by mohli zadržení čelit obžalobě i z podněcování ke vzpouře či výtržnictví.